Duas apostas de Arapiraca acertam quina da Mega-Sena no sorteio 2987: veja valor
Duas apostas simples acertaram a quina da Mega-Sena, no concurso 2987. O sorteio foi feito na noite do sábado (21), pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo. Os ganhadores levaram o prêmio de R$65.305,07.
Uma das apostas foi feita no modelo ‘teimosinha’. Nesse caso, o apostador tenta a sorte sempre com os mesmos números seguidas vezes.
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Conforme a Caixa, a estimativa para o próximo concurso, que será realizado na terça-feira (24), é de R$ 13 milhões.
Além das apostas premiadas na capital do Agreste, outros 12 jogos registrados em Alagoas acertaram quatro números e garantiram o prêmio da quadra, de R$1269,65,87. As apostas foram feitas em cidades como Arapiraca, Maceió, Delmiro Gouveia, União dos Palmares, Penedo e Viçosa.
Os números sorteados foram: 16 -17 – 20 – 28 – 46 – 47.
Como apostar na Mega-Sena
As apostas podem ser realizadas até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.
Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.
Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.
Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.
Fonte: G1/AL