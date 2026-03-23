Duas apostas de Arapiraca acertam quina da Mega-Sena no sorteio 2987: veja valor

Duas apostas simples acertaram a quina da Mega-Sena, no concurso 2987. O sorteio foi feito na noite do sábado (21), pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo. Os ganhadores levaram o prêmio de R$65.305,07.

Uma das apostas foi feita no modelo ‘teimosinha’. Nesse caso, o apostador tenta a sorte sempre com os mesmos números seguidas vezes.