Em artigo, Ronaldo Lopes diz que é a hora do Baixo São Francisco

Em um momento de transformações políticas e sociais em Alagoas, o prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, defende a necessidade de fortalecimento da representatividade do interior no cenário estadual. Em artigo, ele resgata a trajetória política do Baixo São Francisco, relembra lideranças que marcaram época e faz um alerta: a região precisa voltar a ter protagonismo na Assembleia Legislativa para garantir avanços e atender às demandas da população ribeirinha.

Nasci e cresci em Penedo, cidade histórica às margens do Velho Chico, coração do Baixo São Francisco alagoano. Foi ali que acompanhei de perto a trajetória do meu pai, Hélio Lopes, médico que dedicou sua vida ao atendimento da população mais humilde da região.

Com o tempo, ele percebeu que apenas a medicina não seria suficiente para enfrentar os desafios sociais que atingiam tantas famílias ribeirinhas. Decidiu então entrar na vida pública. Eleito prefeito de Penedo, ampliou sua capacidade de ajudar as pessoas e contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da cidade.

Entre diversas realizações daquele período, destacam-se a criação do SAAE, a chegada da energia de Paulo Afonso por meio da Companhia Penedense de Luz e Força — que fez de Penedo a primeira cidade de Alagoas a receber esse benefício —, a implantação da emissora Rio São Francisco, a construção do cais de proteção contra as cheias do Velho Chico e outras obras que transformaram a realidade local.

Mais tarde, Hélio Lopes foi convidado pelo governador Divaldo Suruagy para assumir a Secretaria de Saúde e Serviço Social de Alagoas. Levando consigo a experiência de quem conhecia de perto a realidade do interior, ajudou a estruturar um sistema que garantiu a presença de médicos em todos os municípios alagoanos.

Posteriormente, foi eleito deputado estadual e se destacou como um parlamentar atuante, respeitado pelo diálogo, pela correção e pela presença constante em todo o estado, especialmente na região do Baixo São Francisco.

Tive a oportunidade de acompanhar de perto a atuação daquela geração de parlamentares. No plenário e fora dele, eram tempos de debates intensos, de lutas e de reivindicações em defesa da sociedade. Entre tantos nomes importantes estavam Hélio Lopes, Guilherme Palmeira, Dílton Simões, Renan Calheiros, Selma Bandeira, Ronaldo Lessa, José Medeiros, Jorge Quintela, Eduardo Bonfim, Benedito de Lira, João Sampaio, entre outros.

Recordo essa história não apenas por memória familiar, mas para lembrar que o Baixo São Francisco já teve forte presença política na Assembleia Legislativa de Alagoas.

Hoje, o cenário é diferente.

Vivemos um momento em que o estado passa por transformações tecnológicas, sociais e econômicas profundas. Em tempos assim, a política precisa se renovar, abrir espaço para novas ideias e fortalecer a representatividade regional.

O Baixo São Francisco — uma das regiões mais tradicionais e importantes de Alagoas — não pode continuar sem uma voz forte no Parlamento estadual.

Falo também a partir da experiência de quem exerce pela segunda vez o mandato de prefeito da cidade onde nasceu. Ao longo desses anos, tenho sentido de perto as dificuldades enfrentadas por Penedo e pelos demais municípios da região quando não contamos com um representante direto na Assembleia Legislativa.

Projetos importantes acabam perdendo prioridade. Demandas legítimas demoram mais a avançar. E a região deixa de ocupar o espaço político que merece.

Por isso, entendo que chegou o momento de renovar e fortalecer a representação do Baixo São Francisco.

Há muito tempo não se reuniam tantas condições favoráveis para que nossa região volte a ter vez e voz no cenário político alagoano.

Mais do que uma disputa eleitoral, trata-se de garantir que os interesses de milhares de cidadãos ribeirinhos sejam defendidos com firmeza e compromisso.

A hora é de Alagoas.

E também é a hora do Baixo São Francisco.

Ronaldo Lopes

Prefeito reeleito de Penedo – AL

por Redação