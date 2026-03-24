Prefeitura de Penedo supera em R$ 14 milhões o investimento mínimo constitucional na saúde em 2025

Dados públicos confirmam: a administração do prefeito Ronaldo Lopes é a que mais destina recursos próprios do município para a saúde da população de Penedo. Somente em 2025, a gestão Inovação e Crescimento investiu R$ 14.139.332,42 a mais do que o percentual mínimo de 15% previsto por lei.

No ano passado, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) teria que aplicar R$ 19.858.655,73 como motante mínimo, ampliando para R$ 33.997.988,15 com o acréscimo determinado por Ronaldo Lopes.

A prioridade transformada em políticas públicas consta no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), plataforma que possibilita o comparativo que aponta a evolução de quase seis vezes a mais do montante aplicado em 2015, por exemplo, ano em que R$ 2,4 milhões foram totalizados em recursos próprios do município para saúde.

O relatório do SIOPS sobre os últimos dez anos (2015-2025) revela ainda que o maior investimento ocorreu entre 2021 e 2025, justamente a partir do primeiro ano do primeiro mandato de Ronaldo Lopes na Prefeitura de Penedo.

Neste período, a gestão manteve uma média anual de R$ 11,5 milhões em recursos próprios aplicados além da obrigação legal, garantindo a manutenção de exames, medicamentos e a valorização das equipes de saúde.

“Investir em saúde sempre foi uma das maiores prioridades da nossa gestão porque saúde é cuidar de vidas, é garantir atendimento, estrutura, dignidade e respeito para quem mais precisa. Em Penedo, nós não nos limitamos ao mínimo que a lei exige. Nós fomos mais além porque entendemos que a população merece uma saúde pública cada vez mais forte, mais eficiente e com ainda mais qualidade. Esses números mostram que, com responsabilidade e compromisso, é possível avançar, ampliar serviços e fazer mais pelos penedenses”, afirma o gestor penedense.

Ainda de acordo com dados do SIOPS, o pico de investimento ocorreu em 2023, quando o município destinou mais de R$ 17 milhões acima do teto constitucional para a saúde da população penedense.

“Quando a gente investe em saúde acima do mínimo obrigatório, a gente está fazendo uma escolha muito clara: colocar a vida das pessoas em primeiro lugar. Esses números mostram responsabilidade, compromisso e, acima de tudo, respeito com a população de Penedo. Saúde se faz com decisão, planejamento e prioridade. E é isso que a gestão do prefeito Ronaldo Lopes tem demonstrado, ano após ano: um cuidado real com a nossa gente, fortalecendo serviços, ampliando atendimentos e garantindo uma saúde pública cada vez mais digna, acessível e eficiente”, declarou a Secretária de Saúde, Waninna Mendonça.

A regularidade dos aportes acima dos 30 milhões de reais nos últimos três anos (2023-2025) demonstra que Penedo consolidou um novo padrão de atendimento, tornando-se referência em Alagoas na aplicação de recursos próprios para o bem-estar da população.

“Esses números não são apenas estatísticas; eles representam a nossa prioridade em oferecer uma saúde digna. Ir além do que a lei exige é uma escolha política de cuidar de quem mais precisa”, destaca o vice-prefeito Valdinho Monteiro.

Investindo acima das obrigações legais, a Prefeitura de Penedo assegura mais atendimentos, programas e melhorias em saúde pública, ampliando a qualidade dos serviços, o acesso da população e a continuidade de ações que fazem a diferença no dia a dia dos penedenses, tudo isso com responsabilidade fiscal e compromisso social, consolidando avanços que garantem mais dignidade e qualidade de vida para toda a população.

Confira no quadro abaixo o valor mínimo que deveria ser investido em saúde pública no município de Penedo e o total destinado em cada ano da última década.

Por Secom PMP com Assessoria SMS