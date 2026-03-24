Projeto reconhece Associação Quilombola do Oiteiro como utilidade pública em Penedo

24 de março de 2026
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A Câmara de Vereadores de Penedo aprovou, em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 061/2025, de autoria do vereador Valdy Idalino. A proposta tem como objetivo reconhecer a Associação Cultural Quilombola do Oiteiro como entidade de utilidade pública.

Localizada no bairro Senhor do Bonfim, a associação desenvolve atividades voltadas à valorização cultural, preservação das tradições quilombolas e fortalecimento da comunidade local.

A aprovação ocorreu por unanimidade entre os vereadores durante a sessão, reforçando o reconhecimento da importância social e cultural da entidade para o município. O título de utilidade pública é um passo importante, pois possibilita à associação maior acesso a parcerias, convênios e recursos públicos, contribuindo para a ampliação de suas ações.

Com a aprovação em segunda discussão, o projeto segue agora para as próximas etapas no Legislativo municipal até sua conclusão.

 

por Redação

24 de março de 2026
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