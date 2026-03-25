Vereadora irá solicitar faixa de pedestre em frente ao CAPS na parte alta de Penedo

A vereadora Raquel Tavares irá apresentar um requerimento na Câmara Municipal solicitando a implantação de uma faixa de pedestre em frente ao CAPS, localizado na parte alta de Penedo.

A iniciativa tem como objetivo garantir mais segurança para pacientes, profissionais e moradores que circulam diariamente pela região. O fluxo constante de pessoas no local reforça a necessidade de sinalização adequada para evitar acidentes.

Com a proposta, a vereadora busca sensibilizar o poder público para a importância de melhorias na mobilidade urbana e na proteção dos pedestres, especialmente em áreas de atendimento à saúde.

por Redação