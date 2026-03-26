Polícia prende suspeitos de tráfico, roubo, furto e estupro de vulnerável em Palmeira dos Índios

A polícia informou ainda que um dos suspeitos era foragido do sistema prisional e integrante de uma facção criminosa. Ele estava escondido na zona rural de Palmeira dos Índios. Segundo levantamento policial, possui diversas passagens pelos crimes de roubo, tráfico e estupro de vulnerável.

O segundo suspeito, ainda segundo a polícia, já é conhecido na região pela prática recorrente de crimes patrimoniais, como furtos qualificados. Ele tem, pelo menos, nove registros policiais por práticas criminosas.