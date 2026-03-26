Polícia prende suspeitos de tráfico, roubo, furto e estupro de vulnerável em Palmeira dos Índios
A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (26), dois suspeitos de cometer diversos crimes em Palmeira dos Índios, no interior de Alagoas. Entre os delitos estão tráfico de drogas, roubo e estupro de vulnerável. Os nomes dos suspeitos não foram informados.
De acordo com a polícia, as prisões ocorreram em cumprimento a dois mandados de prisão e outros dois de busca e apreensão. Os alvos são considerados, pela Segurança Pública, pessoas com um histórico criminal relevante na cidade.
A polícia informou ainda que um dos suspeitos era foragido do sistema prisional e integrante de uma facção criminosa. Ele estava escondido na zona rural de Palmeira dos Índios. Segundo levantamento policial, possui diversas passagens pelos crimes de roubo, tráfico e estupro de vulnerável.
O segundo suspeito, ainda segundo a polícia, já é conhecido na região pela prática recorrente de crimes patrimoniais, como furtos qualificados. Ele tem, pelo menos, nove registros policiais por práticas criminosas.
Fonte: G1/AL