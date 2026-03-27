Prefeitura de Penedo fortalece parceria com Senac Alagoas para impulsionar o turismo

27 de março de 2026
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A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), avançou no estreitamento de laços com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Alagoas) durante reunião entre o secretário Jair Galvão e a diretoria da instituição.

A agenda de trabalho realizada nesta quarta-feira, 25, visa construir estratégias conjuntas para fortalecer o turismo no município, incluindo o futuro Terminal Turístico que irá requalificar e revitalizar um importante espaço situado no Centro Histórico para ações relacionadas ao setor gerador de emprego e renda.

Entre as propostas discutidas também houve a implantação de uma estrutura permanente do Senac Alagoas em Penedo para atender demandas de qualificação profissional, com salas de aula destinadas à oferta contínua de cursos, além da possibilidade de um restaurante escola e, futuramente, um hotel escola.

Para Jair Galvão, secretário da SETUREC, o fortalecimento da parceria com o Senac Alagoas representa um passo importante para o turismo de Penedo. “Estamos falando de qualificação, geração de oportunidades e valorização do nosso potencial, preparando a cidade para receber cada vez melhor quem nos visita”, destaca.

“O Senac, enquanto instituição transformadora, tem o interesse de chegar mais fortemente em Penedo. Além da importância da qualificação e formação da mão de obra, queremos contribuir com a proposta do Terminal Turístico, que contará com um receptivo aos visitantes, aliado à criação de um atrativo gastronômico, seja como restaurante ou café. O Senac chega com o propósito de formar, qualificar e valorizar Penedo e toda a região”, afirmou Sandro Diniz, diretor de Educação Profissional do Senac Alagoas.

Também participaram da reunião Ana Clara Ernesto, arquiteta da SETUREC; Carley Nery, da SETUREC; João Paulo Barbosa, gerente de Relacionamento do Senac Alagoas; Daniela Freitas Gaia, diretora de Operações do Senac Alagoas; Vagner Cavalcanti, diretor de Gestão Estratégica do Senac Alagoas; e Daniela Galvão, arquiteta do Senac Alagoas.

 

Por Assessoria Seturec

27 de março de 2026
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