Penedo atinge 99% de ocupação hoteleira durante o MotoFest

30 de março de 2026
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Kamylla Feitosa – SEMCLEJ

Penedo registrou 99% de ocupação na rede hoteleira durante o 14º Penedo MotoFest, evento realizado neste último final de semana. O número expressivo reflete o fortalecimento do calendário de eventos da cidade, trabalho que impulsiona a chegada de turistas e visitantes, garantindo mais circulação de recursos na Cidade Criatva da Unesco.

Com uma programação que atrai motociclistas de diversas partes do país, o Moto Fest contribui diretamente para o aquecimento da economia local. Restaurantes, bares, comércio e serviços são beneficiados pelo aumento do fluxo de visitantes, que aproveitam a estrutura turística da cidade e reforçam o potencial de Penedo como destino consolidado.

Kamylla Feitosa – SEMCLEJ

Para Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, a alta ocupação demonstra o impacto positivo das ações estratégicas voltadas ao setor.

“Resultados como esse mostram a força do nosso calendário de eventos e o quanto ele é essencial para o desenvolvimento do turismo. Estamos falando de geração de renda, oportunidades e valorização da nossa cidade como destino atrativo durante todo o ano”, destacou o secretário.

O evento é uma iniciativa do MotoClube Falcões do Baixo São Francisco e conta com o apoio total da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) e da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (SECULT).

 

Por Assessoria Seturec

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