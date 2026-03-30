Sucesso do Penedo Moto Fest gera circulação de recursos na economia da região

30 de março de 2026
0 67
Kamylla Feitosa (SEMCLEJ)

A 14ª edição do Penedo Moto Fest, encerrada neste último final de semana, comprova que o evento é o maior encontro de motociclistas do Baixo São Francisco. Além de praticamente lotar hotéis e pousadas da cidade, integrantes de motoclubes utilizaram serviços e consumiram em estabelecimentos locais, proporcionando maior circulação de recursos na economia do município.

Nem mesmo a chuva que caiu durante as noites de sexta, 27, e sábado, 28. diminuiu o entusiasmo das pessoas que foram ao estacionamento da Prainha de Penedo, espaço de confraternização entre moradores e visitantes.

Kamylla Feitosa (SEMCLEJ)

A plateia que sempre se diverte em paz e alegria curtiu os shows das bandas Fita K7, Cores do Mar, Tharles Rosa Negra, Rock em Dobro, Seu Madruga, Fantasma, Dudu Moral e Paulo Miklos, músico que trouxe sucessos dos Titãs, banda que o tornou conhecido.

A presença de uma atração de nível nacional nas edições do Penedo Moto Fest é um dos motivos do sucesso do evento consolidado no calendário anual da Cidade Criativa da Unesco, onde Miklos também foi visto pelo público no filme Saudosa Maloca durante a edição 2024 do Circuito Penedo de Cinema.

“Esse foi o 14º Penedo Moto Fest. Nem mesmo a chuva atrapalhou o grande público que veio curtir o último dia dessa festa e assistiu ao grande show de Paulo Miklos na nossa cidade. Esse evento, que reuniu dezenas de motoclubes já é o maior evento de Moto Fest do Baixo São Francisco. Que venha a edição do próximo ano”, destaca Teresa Machado, secretária municipal de Cultura.

A música também foi atração na Praça 12 de Abril, com Léo Marques. No mesmo espaço, artesãs expuseram e comercializaram suas peças no estante localizado com vista privilegiada para o rio São Francisco.

Kamylla Feitosa (SEMCLEJ)

Organizado pelo Moto Clube Falcões do Baixo São Francisco, o evento aberto ao público tem apoio da Prefeitura de Penedo e do Governo de Alagoas, trabalho que viabiliza o crescimento da vocação de Penedo para o turismo de eventos, unindo o cenário histórico e arquitetônico da cidade à cultura do motociclismo.

 

Por Secom PMP

30 de março de 2026
0 67

Artigos relacionados

Penedo atinge 99% de ocupação hoteleira durante o MotoFest

30 de março de 2026

FliPenedo 2026: Prefeitura e ASTEC realizam ação de conscientização com comerciantes

27 de março de 2026

Prefeitura de Penedo fortalece parceria com Senac Alagoas para impulsionar o turismo

27 de março de 2026

Investimentos da Prefeitura de Penedo asseguram permanência da cidade histórica no Mapa do Turismo Brasileiro

26 de março de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.