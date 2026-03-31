Guilherme Lopes deixa Secretaria de Saúde de Alagoas e anuncia pré-candidatura a deputado estadual

Guilherme Lopes oficializou nesta segunda-feira, 30/03, sua saída da função de secretário executivo de Saúde de Alagoas para entrar na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa. A desincompatibilização confirma o início de um novo momento em sua vida pública, agora com o nome colocado como pré-candidato a deputado estadual.

Ao comunicar a decisão, Guilherme Lopes destacou a importância do período em que atuou na estrutura da saúde estadual e ressaltou o sentimento de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo da gestão. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que encerra esse ciclo com gratidão pelas ações realizadas e pelos resultados alcançados em benefício da população alagoana.

Segundo ele, o passo em direção ao processo eleitoral nasce da intenção de ampliar sua atuação em favor dos alagoanos. A proposta, de acordo com sua manifestação pública, é levar para o Legislativo a mesma linha de atuação pautada no serviço à população, no compromisso com políticas públicas e na defesa de mais avanços para o estado.

Durante o anúncio, feito em vídeo, Guilherme Lopes também relembrou programas e iniciativas executadas no período em que integrou a gestão estadual ao lado do governador Paulo Dantas. Entre os pontos mencionados, ele citou ações como Bate Coração, Projeto Respirar e Salva Mais, além da entrega do Hospital Regional de Palmeira dos Índios e da ampliação da rede de atendimento com novas Unidades de Pronto Atendimento em municípios como Coruripe e Marechal Deodoro.

Na mesma fala, Guilherme ainda destacou o fortalecimento do Alagoas Transplanta, os investimentos no Centro de Hemodiálise de Penedo, a modernização das UPAs, a renovação do SAMU e outras obras consideradas estratégicas para a rede pública de saúde em diferentes regiões do estado. Conforme pontuou, todas essas iniciativas tiveram como foco central o cuidado com as pessoas.

Com a pré-candidatura colocada, Guilherme Lopes mira agora uma representação mais forte para o Baixo São Francisco na Assembleia Legislativa de Alagoas. A expectativa é de que o lançamento oficial de seu projeto político aconteça em breve, em Penedo, cidade que deve concentrar uma das principais bases de sua caminhada eleitoral.

Ao encerrar a mensagem, ele reforçou que pretende seguir defendendo Alagoas com responsabilidade, trabalho e compromisso, assumindo a nova missão com disposição para ampliar sua contribuição à vida pública do estado.

Fonte: Assessoria