COMUNICADO CÂMARA MUNICIPAL DE PENEDO

COMUNICADO

A Câmara Municipal de Penedo-Al, por intermédio de sua Presidência, diante das

alegações apresentadas no decorrer desta semana pela Rádio Francês FM, no Programa do

João Lucas, vem a público esclarecer que os valores das contratações firmadas por esta

Casa Legislativa e que foram objeto de comentários pelo referido apresentador

referem-se aos montantes empenhados que foram previstos para todo o ano de 2026. Logo,

os valores efetivamente praticados mês a mês correspondem a apenas 1/12 (um doze avos)

dos montantes divulgados no referido programa.

Ademais, a Câmara Municipal de Penedo-Al reitera o seu compromisso com a

transparência dos gastos públicos, divulgando os prontamente em seu Portal da

Transparência, e com a plena legalidade de suas contratações. Ressalta-se que os contratos

firmados apresentam valores compatíveis com o mercado, são estritamente necessários ao

adequado funcionamento do Poder Legislativo, envolvem serviços prestados por

profissionais de elevada experiência e observam rigorosamente as normas jurídicas

aplicáveis.

Penedo-Alagoas, em 1º de abril de 2O26

Manoel Messias Lima

Presidente da Câmara Municipal de Penedo