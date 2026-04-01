COMUNICADO CÂMARA MUNICIPAL DE PENEDO

1 de abril de 2026
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COMUNICADO

A Câmara Municipal de Penedo-Al, por intermédio de sua Presidência, diante das
alegações apresentadas no decorrer desta semana pela Rádio Francês FM, no Programa do
João Lucas, vem a público esclarecer que os valores das contratações firmadas por esta
Casa Legislativa e que foram objeto de comentários pelo referido apresentador
referem-se aos montantes empenhados que foram previstos para todo o ano de 2026. Logo,
os valores efetivamente praticados mês a mês correspondem a apenas 1/12 (um doze avos)
dos montantes divulgados no referido programa.

Ademais, a Câmara Municipal de Penedo-Al reitera o seu compromisso com a
transparência dos gastos públicos, divulgando os prontamente em seu Portal da
Transparência, e com a plena legalidade de suas contratações. Ressalta-se que os contratos
firmados apresentam valores compatíveis com o mercado, são estritamente necessários ao
adequado funcionamento do Poder Legislativo, envolvem serviços prestados por
profissionais de elevada experiência e observam rigorosamente as normas jurídicas
aplicáveis.

 

Penedo-Alagoas, em 1º de abril de 2O26

 

Manoel Messias Lima

Presidente da Câmara Municipal de Penedo

1 de abril de 2026
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