COMUNICADO CÂMARA MUNICIPAL DE PENEDO
COMUNICADO
A Câmara Municipal de Penedo-Al, por intermédio de sua Presidência, diante das
alegações apresentadas no decorrer desta semana pela Rádio Francês FM, no Programa do
João Lucas, vem a público esclarecer que os valores das contratações firmadas por esta
Casa Legislativa e que foram objeto de comentários pelo referido apresentador
referem-se aos montantes empenhados que foram previstos para todo o ano de 2026. Logo,
os valores efetivamente praticados mês a mês correspondem a apenas 1/12 (um doze avos)
dos montantes divulgados no referido programa.
Ademais, a Câmara Municipal de Penedo-Al reitera o seu compromisso com a
transparência dos gastos públicos, divulgando os prontamente em seu Portal da
Transparência, e com a plena legalidade de suas contratações. Ressalta-se que os contratos
firmados apresentam valores compatíveis com o mercado, são estritamente necessários ao
adequado funcionamento do Poder Legislativo, envolvem serviços prestados por
profissionais de elevada experiência e observam rigorosamente as normas jurídicas
aplicáveis.
Penedo-Alagoas, em 1º de abril de 2O26
Manoel Messias Lima
Presidente da Câmara Municipal de Penedo