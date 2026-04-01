Governo publica edital de concurso para procurador do Estado com salário de R$ 35 mil; confira
O Governo de Alagoas publicou, nesta quarta-feira (1º), o edital com 20 vagas para procurador do Estado. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), 10 vagas são de preenchimento imediato, e as outras 10 são para cadastro de reserva. A remuneração do cargo é de R$ 35.877,28.
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Para participar do certame, os interessados devem pagar uma taxa de R$ 450, ter concluído a graduação em Direito e estar devidamente registrados na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O concurso conta com provas objetiva, discursiva e oral, todas de caráter eliminatório.
Os exames serão executados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e por uma comissão constituída por integrantes da carreira de procurador do Estado e por um representante da OAB.
📅Cronograma
- Período de solicitação de inscrições – 13/4 a 18/5/2026
- Data final para o pagamento da taxa de inscrição – 20/5/2026
- Aplicação da prova objetiva – 11/7/2026
- Aplicação das provas discursivas – 12/7/2026
- Divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva – 29/7/2026
- Divulgação do edital de resultado final na prova objetiva e de resultado provisório nas provas discursivas – 26/8/2026
Fonte: G1/AL