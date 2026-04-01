Governo publica edital de concurso para procurador do Estado com salário de R$ 35 mil; confira

O Governo de Alagoas publicou, nesta quarta-feira (1º), o edital com 20 vagas para procurador do Estado. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), 10 vagas são de preenchimento imediato, e as outras 10 são para cadastro de reserva. A remuneração do cargo é de R$ 35.877,28.