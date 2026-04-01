Penedense Maik Vieira representa a cidade em evento nacional de turismo em Gramado

1 de abril de 2026
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O penedense Maik Vieira, empresário do setor turístico e proprietário da agência Partiu Penedo, marcou presença em uma edição inédita do WMT – Workshop Masterop Travel, realizada entre os dias 22 e 27 de março, na cidade de Gramado,  município no Rio Grande do Sul. O evento reuniu profissionais do turismo de diversas regiões do país e do exterior, com foco em capacitação, networking e geração de negócios.

Durante a programação, Maik Vieira participou de rodadas de negócios exclusivas, conectando-se diretamente com fornecedores estratégicos do trade turístico, como destinos, redes hoteleiras, companhias aéreas, receptivos e atrações. A feira oficial do evento também contou com grandes players do setor, sendo um espaço importante para apresentação de produtos e serviços.

Além das oportunidades comerciais, o empresário participou de capacitações técnicas voltadas para vendas, atendimento, tendências de mercado e inovação, com destaque para o uso de tecnologias aplicadas ao turismo. A programação incluiu ainda experiências culturais, gastronômicas e sociais, fortalecendo o networking entre os participantes.

Maik Vieira destacou que sua participação teve um propósito claro: levar o nome de Penedo para além das fronteiras do estado. Segundo ele, foi o único representante do município presente no evento.

“Eu fui como empresário pela agência Partiu Penedo, desenvolvendo minha atuação, fazendo conexões e, ao mesmo tempo, divulgando Penedo. Em vários momentos, estive apresentando a cidade para agentes de viagem e profissionais do Rio Grande do Sul. Quando levo minha agência para fora, levo Penedo comigo”, afirmou.

O empresário também ressaltou a importância de fortalecer a marca “Destino Penedo” no cenário nacional, ampliando a rede de contatos e abrindo caminhos para futuras parcerias. “Foi uma oportunidade única de relacionamento com fornecedores e profissionais do setor, além de sair na frente pensando em 2026”, completou.

O Workshop Masterop Travel é um dos principais encontros do setor turístico no Brasil, reunindo agentes de viagens, operadoras, companhias aéreas, redes hoteleiras e destinos turísticos em um ambiente estratégico. O evento tem como objetivo promover capacitação profissional, fomentar negócios e fortalecer parcerias no mercado.

 

Fonte: Aqui Acontece

 

1 de abril de 2026
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