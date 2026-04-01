Penedo alcança 73% de crianças alfabetizadas e supera média nacional

1 de abril de 2026
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Penedo conquistou um resultado histórico na educação pública. A nota da Avaliação da Alfabetização divulgada pelo INEP na noite desta terça-feira, 31 de março, mostra que o município chegou a 73% de crianças alfabetizadas na idade certa, consolidando um avanço expressivo da rede municipal de ensino e colocando a cidade em posição de destaque no cenário educacional de Alagoas.

Os números do INEP confirmam uma evolução consistente e muito significativa. Em 2023, Penedo registrou 40,9% de crianças alfabetizadas. Em 2024, o índice passou para 42,2%. Em 2025, referente ao desempenho do ano anterior, o município alcança 73%, saindo de um patamar de pouco mais de 40% para um novo cenário de forte crescimento na alfabetização.

O secretário municipal de Educação, Luciano Lucena, destacou a importância do resultado e lembrou que o índice mede o percentual de crianças alfabetizadas na idade certa, com base no desempenho dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental.

“Em 2025, que foi o resultado divulgado nesta terça, 31 de março, Penedo alcança 73% das crianças alfabetizadas na idade certa. A gente superou a meta do município, que era para 2028, e também superamos a média nacional”, afirmou o secretário.

Além do salto nos índices, o desempenho de Penedo reforça a força do trabalho desenvolvido pela rede municipal de ensino, colocando o município à frente de diversas cidades alagoanas e acima da média nacional de 66%, divulgada recentemente pelo Ministério da Educação.

O cenário evidencia que os investimentos, o acompanhamento pedagógico e o compromisso com a aprendizagem das crianças estão gerando resultados concretos dentro da sala de aula.

Para o prefeito Ronaldo Lopes, o novo indicador representa uma conquista coletiva e confirma que a educação segue como uma das prioridades da gestão. “Recebemos esse resultado com muita alegria e com a certeza de que Penedo está no rumo certo. Alcançar 73% de crianças alfabetizadas na idade certa é uma vitória da educação municipal, dos nossos professores, das equipes escolares, dos estudantes e das famílias. ”, afirmou o prefeito.

O resultado fortalece a marca da gestão Inovação e Crescimento, que vem priorizando ações estruturantes e políticas públicas voltadas para a melhoria dos indicadores educacionais. Mais do que um dado técnico, o desempenho alcançado por Penedo representa mais oportunidades, mais inclusão e uma base mais sólida para o desenvolvimento das crianças do município.

 

Fonte: Secom PMP

1 de abril de 2026
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