Prefeitura de Penedo investe mais de R$ 2,2 milhões na reforma e ampliação da Escola Hanna Bertholet

1 de abril de 2026
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Deywesson Duarte

A maior unidade de ensino da Prefeitura de Penedo localizada na zona rural está sendo ampliada e reformada, investimento do governo Ronaldo Lopes e Valdinho Monteiro orçado em mais de dois milhões e duzentos mil reais ( R$ 2.299.814,47).

A obra realizada com recursos próprios do município está praticamente reconstruindo a Escola Hanna Bertholet, situada no povoado Santa Margarida e que atende moradores das comunidades próximas, com grande adesão de jovens, adultos e idosos na EJA.

Os serviços na unidade da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) são realizados em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), iniciativa que tem ainda o envolvimento direto da comunidade escolar que apresentou sugestões sobre as melhorias.

Deywesson Duarte

Além da construção de novas salas de aula, o trabalho em curso vai forrar todas os espaços da Escola Municipal Hanna Bertholet, substituir as redes elétrica e hidráulica por completo, além da troca dos telhados e do piso, dentre outros investimentos.

“O nosso governo tem um olhar especial para a zona rural de Penedo em todos os sentidos. Estamos avançando na agricultura familiar como nunca se fez antes no município, assegurando a compra de alimentos da merenda escolar e investindo na infraestrutura das escolas, praticamente reconstruindo unidades de ensino da nossa rede, como fizemos na escola da Itaporanga, da Prosperidade, da Marituba do Peixe, do Murici e da Ponta Mofina e agora na Santa Margarida”, destaca o prefeito Ronaldo Lopes.

Para o secretário municipal de Educação, Luciano Lucena, a reforma da Escola Hanna Bertholet não é apenas uma intervenção em paredes e telhados.

“Estamos fazendo um investimento direto na dignidade dos nossos alunos e no ambiente de trabalho dos profissionais da SEMED porque o nosso objetivo é garantir que a estrutura física das nossas unidades esteja à altura do talento dos professores e do potencial dos estudantes. Ao modernizar este espaço, estamos reafirmando o compromisso da gestão do Prefeito Ronaldo Lopes em transformar a educação pública através de um ambiente seguro, acolhedor e totalmente equipado para o aprendizado. Ver o avanço dessa obra é ter a certeza de que estamos construindo um futuro melhor, com escolas que orgulham toda a nossa comunidade”, afirma o gestor da SEMED.

Tratada como prioridade, a educação em Penedo alcança resultados cada vez melhores, entre eles o crescimento da alfabetização na idade certa, com meta do município estabelecida para o ano de 2028 já alcançada e percentual acima da média nacional, segundo o INEP.

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Ronaldo Lopes também ressalta os investimentos na educação da rede pública na cidade, onde uma nova Escola Municipal Santa Luzia está ficando pronta onde antes funcionava o CAIC e a construção da maior unidade de toda rede, obra que será realizada na área do antigo Clube dos 30.

 

Por Secom PMP

1 de abril de 2026
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