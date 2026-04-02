Mulher é agredida pelo marido e tem o pescoço apertado dentro de UPA

2 de abril de 2026
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Reprodução/Redes sociais

Uma mulher foi agredida pelo esposo, na quinta-feira (2), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Ismar Gatto, localizada no Jacintinho, em Maceió. O homem foi preso após puxar a vítima, derrubá-la no chão e apertar o pescoço dela, tentando sufocá-la.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima informou que estava socorrendo o esposo após ele ingerir uma grande quantidade de relaxante muscular e passar mal. Enquanto ele recebia atendimento médico, o casal começou a discutir por causa de um celular.

Nesse momento, o suspeito teria ficado furioso e agredido a esposa. Indignados com a situação, pacientes e funcionários que estavam na unidade de saúde intervieram, socorrendo a vítima.

O casal foi encaminhado para a Central de Flagrantes, no Tabuleiro dos Martins. O homem foi autuado em flagrante com base na Lei Maria da Penha

Fonte: G1/AL

2 de abril de 2026
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