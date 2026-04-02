Mulher é agredida pelo marido e tem o pescoço apertado dentro de UPA

Nesse momento, o suspeito teria ficado furioso e agredido a esposa. Indignados com a situação, pacientes e funcionários que estavam na unidade de saúde intervieram, socorrendo a vítima.

O casal foi encaminhado para a Central de Flagrantes, no Tabuleiro dos Martins. O homem foi autuado em flagrante com base na Lei Maria da Penha