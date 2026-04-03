Todos os municípios de Alagoas entram em alerta para chuvas intensas até segunda (6); veja orientações
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para todos os municípios de Alagoas. O aviso, classificado com grau de severidade de perigo potencial, começa à 0h01 deste sábado (4) e segue até às 23h59 da segunda-feira (6).
De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h em todo o estado.
Ainda segundo o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas durante o período do alerta.
Veja orientações do Inmet
O Inmet também orienta a população a tomar cuidados durante as rajadas de vento. A recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
Fonte: G1/AL