JHC anuncia que deixa Prefeitura de Maceió para concorrer nas eleições 2026 pelo PSDB, mas não confirma cargo
O prefeito João Henrique Caldas (PSDB), JHC, anunciou neste sábado (4) que está deixando a Prefeitura de Maceió, capital alagoana, para concorrer disputar as eleições 2026. Apesar disso, o gestor fez mistério sobre qual cargo eletivo irá concorrer. Com a saída, quem assume a prefeitura é o vice-prefeito Rodrigo Cunha (Podemos).
O anúncio foi feito durante a entrega das obras do Renasce Salgadinho, projeto de revitalização do riacho poluído que corta diversos bairros da cidade. Ao longo do dia, o gestor municipal entregou diversos equipamentos públicos.
“Ninguém é candidato de si próprio. Mas, assim, se vocês estiverem acompanhando nos últimos movimentos, a gente está tendo uma adesão muito grande nos nossos movimentos políticos. Então, significa que hoje as pessoas acreditam no nosso projeto. Então, isso é um sinal muito bom”, afirmou JHC.
JHC deixou o cargo no último dia do prazo de desincompatibilização, período determinado pela Justiça Eleitoral para o afastamento obrigatório, temporário ou definitivo, de autoridades que pretendem disputar cargos eletivos. Os prazos variam entre três e seis meses antes da eleição, dependendo da função ocupada.
O vice, Rodrigo Cunha, vai tomar posse como prefeito na manhã deste domingo (5), de acordo com sua assessoria de imprnesa. Além dele, a expectativa é de que novos secretários municipais sejam anunciados após exonerações realizadas na última quinta-feira (confira abaixo).
Mudança de partido e exonerações
Em 31 de março, JHC deixou o Partido Liberal (PL) para assumir a presidência estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
Dois dias depois, o então prefeito exonerou todos os servidores comissionados, com exceção dos ocupantes de cargos de natureza política (CNP) da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) e da Assessoria Militar da Prefeitura Municipal de Maceió (AMPMM). Na ocasião, Rodrigo Cunha era titular da Seminfra.
No mesmo dia, os secretários municipais de Esporte (Semesp), José Eduardo Accioly Canuto, e de Cultura e Economia Criativa (Semce), Brivaldo Marques Silva Neto, entregaram os cargos. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM).
Eduardo Canuto e Brivaldo Marques foram eleitos vereadores por Maceió nas eleições de 2024. Com a saída das secretarias, eles retornam à Câmara Municipal de Maceió (CMM).
Ao g1, a assessoria de comunicação da Câmara informou que eles são pré-candidatos em 2026. Eduardo Canuto deve concorrer a uma vaga de deputado federal, enquanto Brivaldo Marques pleiteia o cargo de deputado estadual.
Perfil
João Henrique Holanda Caldas tem 38 anos, é advogado, especialista em direito digital e compliance, mestrando em gestão pública e empreendedor. É filho dos também políticos João Caldas e da senadora Eudócia Caldas.
Em 2014, foi eleito o deputado federal mais votado de Alagoas e, em 2018, foi o deputado federal com mais votos, proporcionalmente do Brasil.
JHC foi reeleito prefeito da capital alagoana em 2024, no primeiro turno, com 379.544 votos, o equivalente a 83,25% dos votos válidos.
Quem é o novo prefeito?
Rodrigo é filho da médica, professora, vereadora por Arapiraca e deputada federal por Alagoas Josefa Santos Cunha, conhecida como Ceci Cunha, assassinada em 1998 em um episódio conhecido como “Chacina da Gruta”.
Durante seis anos, Rodrigo foi superintendente do Procon Alagoas e, posteriormente, assumiu a vice-presidência do Procon Nacional.
Em 2018, foi eleito senador por Alagoas, onde presidiu a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) e a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT).
Em 2024, Rodrigo foi eleito vice-prefeito de Maceió e, um ano depois, a mãe de JHC, Eudócia Caldas, assumiu a cadeira deixada por ele no Senado.
Fonte: G1/AL