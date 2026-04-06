Abril Azul: Prefeitura de Penedo promove ação social com foco em inclusão e cidadania para autistas

6 de abril de 2026
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Na próxima quarta-feira, 08 de abril, a sede do Sport Club Penedense será o palco de uma importante mobilização social em celebração ao Abril Azul, mês dedicado ao autismo.

 

A partir das 14 horas, a Prefeitura de Penedo realizará um mutirão de serviços e lazer para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.

 

A iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) contará com solicitação da Carteirinha CIPTEA, documento exclusivo para Pessoa com Transtorno do Espectro Autista que facilita sua identificação e garante prioridade no atendimento em serviços públicos e privados.

 

O trabalho do governo Inovação e Crescimento inclui ainda a solicitação da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que tem o mesmo valor do RG e que possibilita a inclusão do símbolo do autismo.

 

E para que as famílias e as pessoas com TEA consigam dar encaminhamento às demandas, é necessário apresentar cópia do CPF, comprovante de residência atualizado, laudo médico, certidão de nascimento e RG do responsável.

 

O mutirão do Abril Azul também vai disponibilizar a segunda via da certidão de nascimento e atendimento do Programa Viver Melhor, que agiliza acesso ao BPC Loas, atendimento em saúde bucal por meio do Expresso Sorriso.

 

Além dos serviços, haverá uma tarde recreativa com pipoca, algodão doce e atividades lúdicas planejadas para promover a interação em um ambiente acolhedor.

 

A iniciativa em Penedo ocorre em um momento em que o Brasil avança na visibilidade e no diagnóstico do TEA. Segundo dados recentes do IBGE, o Brasil possui cerca de 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo.

 

Entretanto, especialistas apontam estimam que a prevalência pode chegar a 1 em cada 31 crianças, o que elevaria o número de brasileiros no espectro para quase 7 milhões, aumento que reflete maior acesso à informação e políticas de inclusão escolar, com a Prefeitura de Penedo ampliando o acesso em mais de 200% no período de 2022 a 2026.

 

 

Por Secom PMP

6 de abril de 2026
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