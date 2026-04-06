Homem é morto a tiros por dupla em motocicleta em Penedo

6 de abril de 2026
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Tony Medeiros / Ascom HEA

Na noite desse domingo (5), um homem foi morto a tiros na Rodovia Hélio Nogueira Lopes, nas proximidades da entrada do bairro Santa Isabel, em Penedo, cidade localizada na região do Baixo São Francisco, em Alagoas. Ele conduzia um Fiat Palio preto quando foi atingido por diversos disparos de arma de fogo por uma dupla em uma motocicleta. Após ser baleado, ele perdeu o controle da direção e o veículo colidiu contra um muro. A mulher que estava com ele no veículo foi atingida pelos disparos, mas sobreviveu ao ataque. Após o crime, os suspeitos empreenderam em fuga e seguem foragidos.

 

A Polícia Militar de Alagoas (PM/AL) foi acionada para a ocorrência. De acordo com informações recebidas pelos militares no local, os suspeitos estavam em uma motocicleta cinza e preta. Após efetuar os disparos, a dupla fugiu e acredita-se que tenha seguido em direção ao município de Cacimbinhas.

 

Um homem e uma mulher foram atingidos pelos disparos de arma de fogo. O homem, provavelmente o alvo dos criminosos, faleceu no local antes da chegada do socorro. Já a mulher atingida ficou ferida e foi levada ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca, onde recebeu atendimento médico. Contudo, o estado de saúde dela não foi informado até o momento.

 

A Polícia Civil de Alagoas (PC/AL), o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para os procedimento necessários.

 

 

Fonte: Tribuna Hoje

6 de abril de 2026
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