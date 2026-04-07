Adriana Calcanhotto é atração da FliPenedo na celebração dos 390 anos da cidade Três atrações nacionais e diversas atrações musicais e culturais marcam a quinta edição da maior Festa Literária de Penedo, com toda programação aberta ao público

A cidade histórica de Penedo se prepara para viver um dos momentos mais marcantes de sua agenda cultural com a realização da FliPenedo 2026, que chega à sua quinta edição consolidada como a maior já realizada.

O evento integra as comemorações pelos 390 anos de elevação do então povoado ribeirinho à condição de Vila do Penedo do São Francisco, ato imperial datado de 12 de abril de 1636.

A programação musical é um dos grandes destaques desta edição, com apresentações distribuídas ao longo de vários dias e reunindo artistas locais, regionais e nomes de projeção nacional, entre elea Adriana Calcanhotto, Jane Duboc e Nico Rezende.

Entre os dias 08 e 12 de abril, o Largo de São Gonçalo se transforma em palco para shows diários, ampliando o alcance cultural do evento e garantindo uma experiência completa para o público de todas as idades.

Na abertura que acontece na noite de quarta-feria, 08, o Duo Penedo formado por Douglas Rocha e Felipe Moraes sobe ao palco e depois o cantor Tullio Gonçalves. No dia 09, a programação segue com show de Tiago Pinheiro. Já no dia 10, o público acompanha a apresentação de Francis Batista, enquanto no dia 11, a cantora Laysa Visalto encerra a sequência de shows que antecedem a grande celebração final.

O ponto alto da programação acontece no dia 12 de abril, com um espetáculo especial que reúne três atrações nacionais. A cantora Adriana Calcanhotto, um dos principais nomes da Música Popular Brasileira, lidera a noite ao lado de Jane Duboc e Nico Rezende, dupla que se apresenta em edição especial do Projeto Seis & Meia.

Além dos shows, a Festa Literária de Penedo conta com uma programação diversificada que inclui lançamentos de livros, rodas de conversa, oficinas, contação de histórias, apresentações teatrais e atividades voltadas ao público infantil, ocupando diversos espaços do Centro Histórico da cidade.

“O crescimento da FliPenedo mostra que estamos no caminho certo ao investir em cultura como ferramenta de desenvolvimento. Chegar à quinta edição com a maior programação já realizada, reunindo atrações nacionais e valorizando nossos artistas locais, reforça o papel de Penedo como destino turístico e cultural. É um evento que movimenta a economia criativa, gera oportunidades e fortalece a identidade da nossa cidade, especialmente em um momento tão simbólico como os 390 anos de história”, destacou Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

Com expectativa de grande público, a FliPenedo 2026 fortalece sua importância no calendário cultural de Alagoas, promovendo o encontro entre tradição e contemporaneidade e celebrando a riqueza histórica e cultural de uma das cidades mais antigas do Brasil.

Por Assessoria SETUREC