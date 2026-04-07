Penedo encontra sua história: legado de Hélio Lopes ganha livro e terá lançamento durante a FLIPENEDO (10/04)

Penedo encontra sua história: legado de Hélio Lopes ganha livro e terá lançamento durante a FLIPENEDO (10/04)

A história de um dos nomes mais marcantes de Penedo ganha destaque na programação da 5ª Festa Literária de Penedo (FLIPENEDO 2026). No próximo dia 10 de abril, o público será convidado a revisitar a trajetória de Hélio Lopes com o lançamento do livro “Hélio Lopes: a distinção de servir”, do escritor Marcos Vasconcelos Filho.

O evento acontecerá no histórico Theatro Sete de Setembro, primeiro teatro de Alagoas, reunindo literatura, memória e identidade em um dos espaços culturais mais simbólicos da cidade.

A obra apresenta uma biografia sensível e detalhada de Hélio Nogueira Lopes, destacando sua atuação como médico, gestor público e liderança política, sempre guiado por valores como ética, humanidade e compromisso com o bem coletivo .

Nas palavras do autor, a proposta do livro vai além do registro histórico:

“Eis mais um personagem, o qual, entre outros títulos, vimos procurando focalizar pela ensaística biográfica, sempre animados do inabalável entusiasmo de intelectual perfeccionista, devotado, especialmente, à memória alagoana. O protagonista que estas páginas refletem destacar-se-ia pela distinção das posturas física, gestual e ética. Um homem completo no plano pessoal e profissional. Um cidadão, cuja vocação mor foi: a de servir.”

Hélio Nogueira Lopes (1922–2020) foi médico pediatra, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Penedo, além de ter atuado como prefeito do município, deputado estadual por Alagoas e secretário de Saúde e Serviço Social do Estado. Em reconhecimento à sua trajetória, uma ponte sobre o Rio São Francisco, que ligará Penedo a Neópolis (SE), receberá seu nome por meio da Lei nº 15.339/2026.

Como parte da programação, o lançamento contará com uma mesa-redonda que reunirá o autor Marcos Vasconcelos Filho, o prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, filho do homenageado, e Claudia Lopes, também filha de Hélio Lopes. A mediação ficará a cargo do curador da FLIPENEDO, o jornalista, escritor, documentarista e crítico literário Maurício Melo Júnior.

O encontro promete ser um momento de reflexão e homenagem, reunindo diferentes perspectivas sobre a vida e o impacto de Hélio Lopes, cuja trajetória atravessa áreas como a medicina e a política, sempre marcada pelo espírito de serviço à população.

Mais do que um lançamento literário, o evento se configura como um resgate da memória coletiva de Penedo. A obra convida o público a refletir sobre valores que ultrapassam o tempo, como integridade, dedicação e compromisso social, princípios que constituem o verdadeiro legado de uma vida pública.

A programação acontece das 19h às 21h, no Theatro Sete de Setembro, e é gratuita e aberta ao público.

Assessoria SETUREC