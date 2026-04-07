Pescador é resgatado pela Marinha após ficar dois dias à deriva em Piaçabuçu

7 de abril de 2026
0 95
Reprodução/Marinha

A Marinha do Brasil resgatou, na segunda-feira (6), um pescador que estava desaparecido há dois dias após sair de Piaçabuçu com destino a Maceió. O homem foi encontrado em Piaçabuçu, na região da foz do Rio São Francisco, após ficar à deriva devido a falhas mecânicas na embarcação.

De acordo com a Marinha, no domingo (5), uma equipe da Área de Proteção Ambiental (APA) foi acionada por pescadores até o Pontal do Peba, onde recebeu a informação sobre o desaparecimento. O pescador estava em boas condições físicas e não precisou de atendimento médico.

Os militares avistaram as luzes da embarcação ainda na noite de domingo e, na segunda-feira (6), uma equipe da Agência Fluvial de Penedo realizou o resgate e a inspeção da embarcação para identificar as causas da pane.

Cuidados

 

  • A Marinha do Brasil aproveitou o episódio para reforçar a necessidade da manutenção e cuidado das embarcações. Confira abaixo algumas medidas que podem fazer a diferença:
  • Verificação prévia das condições da embarcação e equipamentos;
  • Consulta às condições meteorológicas;
  • Comunicação do plano de viagem às Capitanias ou colônias de pesca;
  • Utilização de ferramentas como o aplicativo NAVSEG, da Marinha do Brasil.
  • Essas práticas aumentam significativamente a consciência situacional das autoridades marítimas, permitindo respostas mais rápidas e eficientes em caso de emergência.

 

 

Fonte: G1/AL

7 de abril de 2026
0 95

Artigos relacionados

Polícia Federal vai investigar morte do elefante-marinho em Alagoas após laudo apontar crime

7 de abril de 2026

JHC anuncia que deixa Prefeitura de Maceió para concorrer nas eleições 2026 pelo PSDB, mas não confirma cargo

5 de abril de 2026

Todos os municípios de Alagoas entram em alerta para chuvas intensas até segunda (6); veja orientações

3 de abril de 2026

Mulher é agredida pelo marido e tem o pescoço apertado dentro de UPA

2 de abril de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.