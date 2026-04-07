Prefeitura de Penedo investe 100% dos recursos para alimentação escolar na agricultura familiar

7 de abril de 2026
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Trabalhadores rurais organizados de forma coletiva ou que produzem no sistema de agricultura familiar formalizaram na manhã desta terça-feira, 07, proposta de fornecimento de alimentos para a Prefeitura de Penedo.

 

A entrega dos envelopes à comissão responsável por analisar os documentos é mais uma etapa do processo realizado por meio da Superintendência de Compras e Licitações para aquisição de itens que compõem o cardápio alimentação escolar nas unidades da rede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

 

“Estamos realizando mais uma chamada pública para a compra de alimentos da agricultura familiar, compromisso da gestão do prefeito Ronaldo Lopes com todos os nossos agricultores que vem sendo cumprindo a cada ano. Em 2025,  nós formalizamos 19 contratos, sendo oito com agricultores individuais, quatro com associações e sete com cooperativas. Ao todo, foram investidos 1 milhão e 486 mil reais na agricultura familiar”, informa o gestor da SEMED, Luciano Lucena, sobre a política pública viabilizada por meio do Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com 100% do valor repassado ao município aplicado em comprar que asseguram renda ao trabalhador rural penedense. 

 

O vice-presidente e secretário de Desenvolvimento Agrícola, Valdinho Monteiro, também prestigiou o ato realizado no auditório Paulo Freire, localizado na SEMED. Homem do campo, Valdinho destacou a maior participação de agricultores na chamada pública.

 

“Antes, a maioria dos agricultores não estava preparada burocraticamente para participar desse tipo de processo, mas com a gestão do Ronaldo e o apoio da secretaria de Agricultura, a gente começou a fazer um trabalho forte de orientação e de assistência técnica”, destaca o vice-prefeito. 

 

Com garantia de compra, o agricultor local tem ainda o Programa Penedo Mais Produtiva, ação do governo Inovação e Crescimento que viabiliza preparo de solo e análise do solo, além de acompanhamento nas outras etapas de cada lavoura.

 

“Você plantar e ter a certeza que vai vender, sabendo que vai comercializar a sua produção,  que vai receber certinho, dentro dos prazos, é muito importante para quem mora no campo e trabalha na agricultura porque não é fácil fazer agricultura”, frisou Valdinho Monteiro.

 

Os avanços na agricultura familiar promovida pela Prefeitura de Penedo, por meio da SEMDAGRO, também se estendem à feira semanal.

 

“Nós padronizamos os pontos de venda para melhorar as condições de trabalho dos feirantes que também são produtores rurais e vendem aquilo que produzem em nossa Feira da Agricultura Familiar, agora com novidades que serão apresentadas nesta quarta-feira, dia 08, ao lado da Praça Cesário Procópio, na Cohab, e você é nosso convidado para conhecer esse trabalho”, anuncia o prefeito Ronaldo Lopes.

 

 

Por Secom PMP

 

7 de abril de 2026
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