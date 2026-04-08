Alagoas reduz quase 81% dos crimes violentos na Semana Santa, melhor resultado da série histórica

Com apenas oito casos, estado registra queda expressiva e consolida avanço no combate à violência

8 de abril de 2026
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Ascom SSP

Alagoas reduziu em 80,95% o número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) durante o período da Semana Santa, sendo o período mais seguro da série histórica.

 

De acordo com dados do Núcleo de Estatística e Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública (Neac/SSP), este ano foram oito casos, enquanto em 2013 – ano mais violento, a quantidade chegou a 42 mortes.

 

Ainda segundo o Neac/SSP, no comparativo com 2025, quando foram registrados 13 CVLIs, a queda foi de 38,5%. O quantitativo obtido é o menor desde 2012, quando a série histórica começou a ser divulgada.

 

O CLVI engloba os homicídios dolosos, feminicídios, lesão corporal seguida de morte e latrocínios, que são roubos seguidos de morte.

 

Feminicídio zero

 

Durante os dias do feriadão da Semana Santa, Alagoas não registrou casos de feminicídios pelo segundo ano consecutivo. Desde 2019, no mesmo período, houve três mortes de mulheres em razão da sua condição de gênero, principalmente no contexto doméstico.

O secretário da Segurança Pública de Alagoas, Flávio Saraiva, enalteceu o trabalho preventivo e ostensivo que foi deflagrado durante a Operação Páscoa.

 

 

“As equipes têm desenvolvido cada vez mais ações conjuntas que previnam e reprimam qualquer tipo de crime. Um trabalho educativo que tem fortalecido o enfrentamento à violência e garantido mais segurança para todos. O uso de tecnologia e o serviço de inteligência também têm sido fundamentais para a redução da criminalidade”, afirmou Saraiva.

 

 

Fonte: Ascom SSP

8 de abril de 2026
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