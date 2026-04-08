Contação de histórias para crianças e adolescentes abre programação da FliPenedo 2026

A 5ª edição da Festa Literária de Penedo levou crianças e adolescentes ao primeiro teatro construído em Alagoas, o Sete de Setembro. Acompanhados por professores e monitores, estudantes de escolas penedenses e também de Sergipe participaram da atividade extraclasse na manhã desta quarta-feira, 08.

Com toda programação aberta ao público, a primeira atividade da FliPenedo 2026 promoveu contação de histórias com muita interação e música, começando com a escritora penedense Ceiça Rocha Cruz e depois a dupla da Cia Literando, de Maceió, com intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) atuando nas apresentações.

Na plateia, alunos e alunas da Escola Estadual Josino Menezes vieram de Japoatã-SE para a FliPenedo. “Nós fizemos a inscrição para incluir a escola na atividade e trouxemos estudantes do ensino médio. No ano passado eu trouxe os meninos do Betume, da escola dessa comunidade de Neópolis”, informou a professora de História, Cláudia Araújo, sobre o intercâmbio com outra unidade de ensino sergipana na festa literária.

A comitiva do estado vizinho acompanhou o início da programação da FliPenedo 2026 junto com a comunidade escolar da rede municipal representada pelas unidades Barão de Penedo, Santa Luzia, Manoel Soares, Rotary e Irênio Araújo.

A primeira contação de histórias foi conduzida pela professora aposentada e poetisa Ceiça Rocha, autora com dedicação especial à literatura infantil, cuja participação aponta para a valorização do talento local e sua produção intelectual.

Em seguida, a magia da contação de histórias continuou com a professora Damiana Melo e o músico Sidney Jaires, dupla que faz a Cia Literando, apresentando um repertório fundamentado nos clássicos e na cultura popular, incluindo a música para estimular a imaginação do público.

A contação de histórias volta ao palco do Theatro Sete de Setembro na tarde desta quarta-feira, 08, das 14 às 16 horas, e amanhã, nos turnos matutino e vespertino.

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A Festa Literária de Penedo é realizado pela Prefeitura de Penedo por meio das secretarias municipais de Turismo e Economia Criativa e de Cultura, Lazer e Juventude, em parceria com a ASTEC e diversas instituições educacionais e artísticas, assim como a Universidade Federal de Alagoas e o Instituto Federal de Alagoas, com toda programação aberta ao público.

Por Secom PMP