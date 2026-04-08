Contação de histórias para crianças e adolescentes abre programação da FliPenedo 2026

8 de abril de 2026
0 77
Deywesson Duarte

A 5ª edição da Festa Literária de Penedo levou crianças e adolescentes ao primeiro teatro construído em Alagoas, o Sete de Setembro. Acompanhados por professores e monitores, estudantes de escolas penedenses e também de Sergipe participaram da atividade extraclasse na manhã desta quarta-feira, 08.

 

Com toda programação aberta ao público, a primeira atividade da FliPenedo 2026 promoveu contação de histórias com muita interação e música, começando com a escritora penedense Ceiça Rocha Cruz e depois a dupla da Cia Literando, de Maceió, com intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) atuando nas apresentações.

Deywesson Duarte

 

Na plateia, alunos e alunas da Escola Estadual Josino Menezes vieram de Japoatã-SE para a FliPenedo. “Nós fizemos a inscrição para incluir a escola na atividade e trouxemos estudantes do ensino médio. No ano passado eu trouxe os meninos do Betume, da escola dessa comunidade de Neópolis”, informou a professora de História, Cláudia Araújo, sobre o intercâmbio com outra unidade de ensino sergipana na festa literária.

 

A comitiva do estado vizinho acompanhou o início da programação da FliPenedo 2026 junto com a comunidade escolar da rede municipal representada pelas unidades Barão de Penedo, Santa Luzia, Manoel Soares, Rotary e Irênio Araújo.

 

A primeira contação de histórias foi conduzida pela professora aposentada e poetisa Ceiça Rocha, autora com dedicação especial à literatura infantil, cuja participação aponta para a valorização do talento local e sua produção intelectual.

Deywesson Duarte

 

Em seguida, a magia da contação de histórias continuou com a professora Damiana Melo e o músico Sidney Jaires, dupla que faz a Cia Literando, apresentando um repertório fundamentado nos clássicos e na cultura popular, incluindo a música para estimular a imaginação do público.

 

A contação de histórias volta ao palco do Theatro Sete de Setembro na tarde desta quarta-feira, 08, das 14 às 16 horas, e amanhã, nos turnos matutino e vespertino.

 

Clique aqui para conferir a programação completa da FliPenedo 2026 

 

A Festa Literária de Penedo é realizado pela Prefeitura de Penedo por meio das secretarias municipais de Turismo e Economia Criativa e de Cultura, Lazer e Juventude, em parceria com a ASTEC e diversas instituições educacionais e artísticas, assim como a Universidade Federal de Alagoas e o Instituto Federal de Alagoas, com toda programação aberta ao público.

 

 

Por Secom PMP

 

8 de abril de 2026
0 77

Artigos relacionados

Prefeitura de Penedo divulga início das inscrições do Minha Casa, Minha Vida

8 de abril de 2026

Adriana Calcanhotto é atração da FliPenedo na celebração dos 390 anos da cidade

7 de abril de 2026

Prefeitura de Penedo investe 100% dos recursos para alimentação escolar na agricultura familiar

7 de abril de 2026

Penedo encontra sua história: legado de Hélio Lopes ganha livro e terá lançamento durante a FLIPENEDO (10/04)

7 de abril de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.