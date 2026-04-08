Mais de 223 mil alagoanos estão com o título de eleitor cancelado Prazo para regularização se encerra no próximo dia 6 de maio

Faltando menos de um mês para o fechamento do cadastro eleitoral, mais de 223 mil eleitores de Alagoas que não votaram nem justificaram sua ausência às urnas por três eleições estão com o título eleitoral cancelado. O prazo dado pela Justiça Eleitoral para que ocorra a regularização acaba no dia 6 de maio. Para se regularizar, o eleitor deve acessar o portal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), emitir a guia de pagamento de multas e fazer a solicitação de regularização através do AutoAtendimento ao Eleitor.

Os cartórios eleitorais de todo o Estado também estão atendendo presencialmente, das 7h30 às 13h30, através de sistema de agendamento no portal do TRE/AL. Dados oficiais apontam que um total de 223.799 eleitores alagoanos precisam regularizar sua situação.

“O caso específico desses eleitores com os títulos cancelados muito nos preocupa, tendo em vista que falta menos de um mês para o prazo final para esta regularização. É um número elevado de pessoas e creio que grande parte não sabe nem que se encontra nessa situação com a Justiça Eleitoral”, disse o desembargador Alcides Gusmão da Silva, presidente do TRE/AL.

Consulta da situação eleitoral e regularização

Caso o eleitor tenha dúvidas sobre a regularidade do seu título, basta acessar o site www.tre-al.jus.br e acessar o link “Eleitor/Eleições”. Após, na opção “AutoAtendimento ao Eleitor”, basta seguir o passo a passo, emitir e pagar as multas e, posteriormente, preencher o formulário para a regularização. A análise da solicitação por parte da Justiça Eleitoral dura em média cinco dias úteis.

Caso o eleitor queira apenas consultar sua situação eleitoral, pode fazer o download gratuito do aplicativo e-Título, onde aparecerá se o eleitor está em situação irregular ou regular com a Justiça Eleitoral.

com Ascom TRE/AL