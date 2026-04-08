Prefeitura de Penedo divulga início das inscrições do Minha Casa, Minha Vida

8 de abril de 2026
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A Prefeitura de Penedo anunciou na manhã desta quarta (08) o início das inscrições para o programa federal Minha Casa, Minha Vida no município ribeirinho penedense. Durante entrevista concedida em emissora de rádio nesta manhã, o prefeito Ronaldo Lopes reforçou que o cadastramento das famílias interessadas terá início na próxima segunda-feira, 13 de abril, ampliando o acesso da população a uma política pública que representa um passo importante na redução do déficit habitacional e na promoção da moradia digna em Penedo. As informações de referência constam no material oficial do hotsite do programa e no endereço institucional disponibilizado pela gestão municipal (Acesse o site e veja todas as informações). (Link alternativo)

 

As inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida em Penedo começam na segunda-feira, 13 de abril de 2026, e serão realizadas no Ginásio da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto, de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, das 8h às 17h, em um atendimento organizado para garantir mais acesso, orientação e transparência às famílias interessadas em participar do processo.

 

O conteúdo oficial preparado pela Prefeitura de Penedo para o Minha Casa, Minha Vida reúne orientações sobre o cronograma, critérios de participação, lista de documentos, perguntas frequentes e demais informações que precisam ser observadas pelos candidatos. De acordo com o material, Penedo foi contemplada na 1ª etapa com 397 unidades habitacionais, distribuídas entre os residenciais Geraldo Lobo, Odijas Gomes de Souza e Milton Machado, reforçando o trabalho da administração municipal para garantir mais oportunidades de acesso à casa própria para famílias de baixa renda.

 

Entre os requisitos apresentados no conteúdo oficial, podem participar pessoas com mais de 18 anos, moradoras de Penedo há pelo menos 3 anos, com Cadastro Único atualizado, que não possuam imóvel e nunca tenham sido contempladas anteriormente pelo programa. O material também informa que a renda familiar mensal deve respeitar os critérios definidos para a seleção. Além disso, a Prefeitura disponibilizou no site oficial explicações detalhadas sobre a documentação do responsável familiar, dos demais integrantes da família e dos comprovantes de renda exigidos para o processo.

 

Confira edital completo

 

 

Fonte: SECOM/PMP

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