PM é preso com maconha, cocaína, crack e R$ 7 mil dentro de casa, em Maceió

O g1 entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que a instituição “não admite a prática de desvio de conduta de nenhum de seus integrantes, já determinou a abertura de procedimento junto à Corregedoria para apurar os fatos com o devido rigor e ressalta que nada pode macular o bom nome da corporação”.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) também se manifestou, reforçando que participou efetivamente do cumprimento dos mandados o que, segundo o órgão, “demonstra o empenho das instituições com a legalidade, a transparência e o rigor na apuração de qualquer conduta incompatível com a função pública”.

De acordo com o Ministério Público do Estado de Alagoas (MP-AL), a operação tem como objetivo esclarecer possíveis excessos e irregularidades em ações de agentes de segurança pública realizadas em estabelecimentos comerciais e residenciais em Maceió.