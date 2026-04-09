PM é preso com maconha, cocaína, crack e R$ 7 mil dentro de casa, em Maceió

9 de abril de 2026
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Divulgação/MP-AL

Um policial militar foi preso em flagrante nesta quinta-feira (9), com maconha, crack, cocaína, balanças de precisão e R$ 7.784,00 em dinheiro dentro de casa, em Maceió, capital alagoana. A prisão ocorreu durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). O nome do militar não foi divulgado.

g1 entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que a instituição “não admite a prática de desvio de conduta de nenhum de seus integrantes, já determinou a abertura de procedimento junto à Corregedoria para apurar os fatos com o devido rigor e ressalta que nada pode macular o bom nome da corporação”.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) também se manifestou, reforçando que participou efetivamente do cumprimento dos mandados o que, segundo o órgão, “demonstra o empenho das instituições com a legalidade, a transparência e o rigor na apuração de qualquer conduta incompatível com a função pública”.

De acordo com o Ministério Público do Estado de Alagoas (MP-AL), a operação tem como objetivo esclarecer possíveis excessos e irregularidades em ações de agentes de segurança pública realizadas em estabelecimentos comerciais e residenciais em Maceió.

O órgão informou ainda que há suspeita de manipulação de ocorrências e imposição de exigências indevidas no exercício da função policial. Os detalhes sobre esses excessos, manipulações e desvios de função não foram divulgados.

O Ministério Público afirmou ainda que a operação foi autorizada pela 17ª Vara Criminal da Capital, que expediu 12 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e funcionais dos investigados, que incluem agentes públicos e particulares.

As buscas têm como finalidade coletar provas que possam contribuir para a reconstituição dos fatos, a identificação de responsabilidades e a verificação de eventual desvio de função pública.

O material apreendido será submetido à análise técnica pelo MP-AL, que seguirá examinando os elementos colhidos para a adoção das medidas cabíveis nas esferas penal e administrativa, conforme a responsabilização individual de cada envolvido.

Fonte: G1/AL

9 de abril de 2026
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