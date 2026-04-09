Prefeitura de Penedo reforça vacinação contra a gripe com ação no Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes

A Prefeitura de Penedo realizou nesta quinta-feira, 09, uma importante ação de vacinação contra a gripe no Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes. A iniciativa contou com a presença do prefeito Ronaldo Lopes e da secretária municipal de Saúde, Waninna Mendonça, que também receberam a dose do imunizante, reforçando o compromisso com a saúde pública e dando exemplo à população.

A mobilização faz parte da campanha de imunização contra a gripe Influenza, que tem como principal objetivo reduzir complicações, internações e óbitos decorrentes da doença, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

“A vacinação é um ato de cuidado coletivo. Quando nos vacinamos, protegemos não apenas a nós mesmos, mas também quem está ao nosso redor. Estamos trabalhando para garantir que todos tenham acesso à vacina nos postos de saúde”, afirmou Ronaldo Lopes.

A secretária municipal de Saúde também reforçou o chamado aos grupos prioritários se imunizarem. “É fundamental que idosos, crianças, gestantes, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades procurem as unidades de saúde para se imunizar. A vacina é segura, gratuita e está disponível em toda a rede municipal”, destacou Waninna Mendonça.

A campanha contempla como público-alvo idosos, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas, entre outros grupos definidos pelo Ministério da Saúde.

A vacina contra a gripe acontece em todos os postos da Secretaria de Saúde de Penedo, garantindo acesso facilitado à população. A orientação é que os cidadãos procurem a unidade mais próxima, portando documento de identificação e, se possível, o cartão de vacinação.

Por Assessoria SMS