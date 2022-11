Brasil vence a Suíça e está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo

O Brasil já garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. Com a vitória suada em cima da Suíça, com golaço de Casemiro, o time de Tite já se garantiu entre as duas melhores equipes do grupo G.

Com duas vitórias em dois jogos, o Brasil lidera a chave, sendo seguido pela Suíça, que possui três pontos. Camarões e Sérvia ocupam as últimas colocações, com apenas um ponto cada.

Desta forma, o Brasil pode apenas ser ultrapasado pela Suíça, tendo garantido pelo menos o segundo lugar do grupo. Um resultado de empate ou vitória na última rodada, contra Camarões, dará a liderança da chave ao time canarinho.

Fonte: TNT Sports