CRB arranca empate contra o Novorizontino no fim, mas segue sem vencer na Série B: 1 a 1

No duelo de equipes que lutavam pela primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, o panorama permaneceu da mesma forma. Em jogo disputado na noite deste domingo (5), o CRB empatou com o Novorizontino em 1 a 1. Ex-jogador regatiano, Carlão abriu o placar aos 28 minutos, mas Dadá Belmonte empatou a partida com um golaço aos 48 minutos da etapa final.

O resultado não foi bom para nenhum dos lados. Ambos seguem sem vencer na competição nacional e o Galo acumula cinco jogos seguidos sem ganhar. Os times somam dois pontos, e a equipe alagoana ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação.

Na próxima rodada da Série B, os clubes irão entrar em campo no próximo domingo (12). O Novorizontino enfrenta o América-MG na Arena Independência, em Belo Horizonte/MG, às 18h. O CRB vai encarar o Athletic no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 20h. Antes, o Galo terá clássico contra o ASA no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, às 19h da quinta-feira (9), pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

por Taynã Melo – Gazetaweb