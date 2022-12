Sesau alerta para medidas de prevenção contra Covid-19 nas festas de fim de ano

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) reforçou, nesta segunda-feira (19), durante reunião semanal do Grupo Técnico Científico (GTC), o alerta para que a população continue seguindo as medidas sanitárias contra o novo coronavírus, com o intuito de evitar aumento de casos de Covid-19 durante as confraternizações de Natal e Réveillon. Além de evitar aglomerações, os especialistas orientam que a população deve usar máscara em ambientes fechados, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel a 70% e, principalmente, completar o esquema vacinal, que é composto por duas doses, dois reforços e, no casos dos imunossuprimidos, uma dose adicional.

Durante a reunião foram analisados os dados dos Boletins Epidemiológicos das últimas semanas, que são emitidos diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), bem como, a ocupação de leitos de Enfermaria e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), divulgados todos os dias pela Central Estadual de Regulação de Leitos. Os números são disponibilizados no site www.saude.al.gov.br/covid-19, assegurando total transparência às informações epidemiológicas relacionadas à Covid-19 em Alagoas.

O chefe do Gabinete de Combate às Doenças Infecciosas da Sesau, infectologista Renee Oliveira, ressaltou que as medidas tomadas com antecedência pelo GTC garantiram que o Estado conseguisse estabilizar o número de casos e internações por Covid-19. “Observamos uma redução no número de casos do novo coronavírus em Alagoas quando comparamos essa semana epidemiológica com as últimas duas analisadas. Não temos filas de pacientes precisando de internação, o que é bastante positivo. Nosso objetivo é estar sempre com um percentual de segurança no número de leitos disponíveis. Atualmente, estamos com uma faixa de 35% de ocupação tanto nos leitos de UTI e Clínicos, o que representa um bom sinal e que dá segurança para o futuro”, salientou o especialista.

Ainda de acordo com o infectologista, apesar da estabilidade no número de internações, Alagoas ainda vive o cenário da variante Ômicron e, por isso, as medidas sanitárias devem ser seguidas à risca, principalmente ao se reunir com pessoas com comorbidades, idosos e crianças. “As variantes e subvariantes Ômicron são extremamente transmissíveis e a capacidade de passar de uma pessoa para outra é altíssima. Acreditamos que temos um número grande de pessoas que não teve contato com essas subvariantes mais recentes e, com isso, o risco de desenvolver um quadro de Covid-19 é grande. Também observamos que a maioria das pessoas que evoluiu para óbito não tomou as vacinas ou não completou o seu esquema vacinal. Por isso, pedimos a todos que não deixem de se vacinar”, reforçou.

O secretário de Estado da Saúde, médico Gustavo Pontes de Miranda, destacou que a estabilização dos casos e internações verificada na semana epidemiológica analisada nesta segunda-feira (19) mostram a importância dos alertas feitos pela Sesau, que seguiu todas as orientações do GTC. “Esse novo cenário reflete a agilidade na tomada de decisões, nas orientações à população e mostram a eficácia das vacinas contra a Covid-19. Completar o esquema vacinal é fundamental e a forma mais efetiva de proteger a população. Por isso, todas as medidas de prevenção devem continuar sendo seguidas para que possamos, enfim, diminuir o número de casos de Covid-19 no Estado”, ressaltou o gestor da saúde estadual.

Fonte: Ascom Sesau