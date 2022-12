Escolas da rede municipal recebem equipamentos novos através do Programa Equipa Escola

O prefeito Marcelo Beltrão e a secretária de Educação Cíntya Alves, entregaram nesta terça-feira (20), através do Programa Equipa Escola, kits de equipamentos novos para as escolas do Eixo Praia. A ação aconteceu no Ginásio Poliesportivo da Escola José de Carvalho Souza, em Barreiras e consistiu na entrega de equipamentos para a execução do trabalho administrativo e pedagógico das escolas.

O Equipa Escola está inserido nas ações do Programa Pacto pela Educação, que tem por objetivo apoiar as escolas em um contexto pós-pandemia, com o intuito de fortalecer a recomposição da aprendizagem dos alunos.

A entrega acontece por eixo, iniciando pelo Eixo Praia e seguindo com os eixos Centro e Pindorama, onde todas as escolas serão contempladas com os kits que contém; brinquedoteca, kit de material esportivo, computador de mesa, notebook, armário, bebedouro, televisão, freezer vertical e horizontal, fogão industrial e projetor.

O prefeito Marcelo Beltrão frisou a importância de investir com comprometimento na Educação. “Estamos investindo na estrutura que padroniza todos os indicadores de qualidade que buscamos imprimir na educação pública do nosso município. Seja no padrão de infraestrutura, entrega de fardamentos, kits escolares, nas formações continuadas e na união de todos os funcionários em prol de uma educação de qualidade. A entrega desses equipamentos é muito importante, por ser mais um braço do Programa Pacto pela Educação que visa fortalecer a recuperação do ensino aprendizagem”, destacou o gestor.

A secretária de Educação, Cintia Alves, pontuou a relevância de equipar as escolas para o bom desempenho das atividades.

“Sabemos que a parte pedagógica é muito importante, a infraestrutura também, mas uma escola equipada é fundamental para que os serviços contínuos sejam realizados da melhor forma possível para atender toda a comunidade escolar. Estamos muito felizes em poder entregar às escolas esses novos equipamentos através do Equipa Coruripe que irá permitir um melhor gerenciamento das atividades nessas unidades”, frisou a secretária.

A diretora da escola anfitriã, Maria Pereira, falou da alegria de receber os novos equipamentos e da evolução da educação no município.

“Hoje é um dia de muita alegria para a rede municipal de ensino, em especial para nós que fazemos a Escola José de Carvalho, esses equipamentos irão contribuir de uma forma incrível nas atividades administrativas e pedagógicas. Faço educação há 25 anos em Coruripe e nunca vi essa área se desenvolver tanto como agora, são apenas dois anos de gestão do prefeito Marcelo, mas com uma grande evolução em todas as áreas. Gostaria de parabenizar o gestor pelo comprometimento de sempre com nossa educação”, ressaltou a gestora.

O evento foi prestigiado pelo vice-prefeito José Éneas; o secretário de Limpeza Pública, Júnior Roch; o secretário de Indústria e Comércio Tiles Henrique; o secretário de Transporte e Trânsito, Geyson Silva; a secretária de Comunicação, Izabelle Targino e os vereadores Gute Breda e Roberta Beltrão. Além de pais, alunos e técnicos da Semed.

Investimento em novo padrão das escolas municipais

A Prefeitura de Coruripe vem trabalhando para que a educação do município seja destaque no estado e no país. Trazendo um novo padrão estrutural, que proporciona mais conforto e dignidade para os profissionais e alunos. A primeira unidade de ensino a ser entregue com este novo padrão, foi o Centro de Educação Infantil Professor Manoel Cecílio de Jesus, a Escola Professora Maria Rocha em Pindorama está em fase de finalização e a obra da Creche Professora Maria Zenaide está em andamento. Em breve novas unidades também serão beneficiadas com a implantação do novo padrão estrutural.

As unidades com o novo padrão contam com salas de aula climatizadas, berçários, brinquedoteca, refeitório, banheiros adulto e infantil, pátio com playground e a implantação de hortas escolares que servirão para auxiliar na alimentação dos alunos. Tudo pensado para trazer mais conforto, comodidade e um ambiente mais acolhedor para toda comunidade escolar.

Fonte: Secom Coruripe