Governo de Alagoas abre novas vagas para curso profissionalizante gratuito na área de tecnologia

A Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação (Secti) deu início, nesta terça-feira (10), à nova turma do curso gratuito de Introdução à Programação com Python, com 20 alunos. As aulas estão sendo serão ministradas em um dos laboratórios do Programa Oxetech, instalado no Centro de Inovação do Polo Tecnológico do Jaraguá (CIPT), em Jaraguá.

O curso abrangerá de tópicos básicos até o Desenvolvimento de Projetos de Banco de Dados, Análise de Dados, Inteligência Artificial, dentre outros, e será concluído no dia 2 de fevereiro, com aulas todas as terças e quintas-feiras, das 13h às 15h. Ao final, todos os alunos receberão certificado.

Esses cursos fazem parte do Programa Oxetech Lab, que consiste em um espaço de profissionalização de jovens e adultos em uma das áreas que mais crescem no país, a tecnologia. Todo equipado com computadores, internet gratuita e monitores à disposição dos alunos, os laboratórios (labs) oferecem centenas de cursos gratuitos de tecnologia e inovação, em várias trilhas do conhecimento.

Além de Maceió, Alagoas possui labs em funcionamento em São Miguel dos Campos, Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Murici e Penedo, que interiorizam e popularizam o acesso à ciência, tecnologia e à internet, ofertando uma metodologia moderna e dinâmica.

Atualmente, já são cerca de 500 alunos formados nos cursos presenciais e mais de 3 mil na plataforma on-line oxetech.al.gov.br, com investimento do Governo de Alagoas de R$ 200 mil em cada laboratório.

Inscrições abertas para novas turmas – Devido à grande demanda, mais 20 vagas foram abertas para uma nova turma do curso de Introdução à Programação com Python. As inscrições devem ser feitas, de forma gratuita, por meio do link https://doity.com.br/oxetech-mcz-python-tarde2.

As aulas terão início na próxima terça-feira (17), com atividades teórico-práticas sobre os pontos essenciais e avançados desta linguagem de programação, também todas as terças e quintas-feiras, das 15h às 17h.

