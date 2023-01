Governo vai implantar mais dois restaurantes populares em Alagoas

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), planeja implantar mais dois restaurantes populares em Alagoas. Um deles em Maceió e o segundo, na região do Agreste, em Arapiraca. Os dois novos equipamentos serão voltados para as pessoas que estão cadastradas no CadÚnico e já recebem algum benefício. As refeições irão passar por rigoroso processo de controle sanitário e nutricional por uma equipe composta por quatro nutricionistas. A prioridade será ofertar produtos orgânicos, por serem mais frescos e nutritivos e, também, como forma de alavancar a agricultura familiar e economia.

Atualmente, o Estado conta com dois equipamentos de segurança alimentar e nutricional: Prato Cheio, no Benedito Bentes, e Estádio Rei Pelé, no Trapiche. O recurso desse projeto é proveniente do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep). Os restaurantes populares fazem parte do conjunto de ações de segurança alimentar previstas no ”Pacto Contra a Fome” lançado pelo Governo de Alagoas, tendo como público-alvo pessoas em situação de vulnerabilidade social e risco nutricional.

A equipe de nutrição dos restaurantes populares oferece um cardápio variado e composto, no almoço, por duas opções de proteínas, dois tipos de acompanhamento, uma guarnição e duas saladas – uma crua e outra cozida -, além de suco e sobremesa. No jantar é oferecida uma opção de sopa, com pão ou torrada, e café. Todas as refeições saem ao preço de R$ 2,00. Diariamente são produzidas cerca de 2.250 refeições nas modalidades bandejão ou quentinha em cada restaurante.

“O restaurante popular acolhe a todos, trabalhadores formais e informais de baixa renda, desempregados, aposentados, estudantes, população em situação de rua, enfim, qualquer grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade social e risco alimentar. Vamos bater a meta de 594 mil refeições ao ano”, disse a secretária da Assistência e Desenvolvimento Social, Kátia Born.

Restaurante Popular Prato Cheio

Dias de funcionamento: segunda a sexta-feira

Horário: Almoço (11h às 14h) / Jantar (17h às 19h)

Endereço: Rua Jussara, nº 45, Benedito Bentes I, Maceió/AL

Referência: Por trás do terminal de ônibus

Restaurante Popular Estádio Rei Pelé

Dias de funcionamento: segunda a sexta-feira

Horário: Almoço (11h às 14h) / Jantar (17h às 19h)

Endereço: Av. Siqueira Campos, Trapiche da Barra, Maceió/AL

Local: 1° pavimento do Estádio Rei Pelé, acesso pelo portão lateral

Fonte: Ascom Seades