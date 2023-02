CRB vence ASA no clássico e se aproxima da classificação para as semis

Em clássico no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, na noite chuvosa desta terça-feira (31), o CRB venceu o ASA, por 2 a 1, e se aproximou da classificação para as semifinais do Campeonato Alagoano. O jogo foi o primeiro entre os dois times, desde a disputa do título do Estadual de 2022.

Auremir fez o primeiro gol do CRB, no primeiro tempo, e Matheus Ribeiro fez o segundo, na etapa final. Já o ASA diminuiu no finalzinho do segundo tempo, com Everton Heleno. Com este resultado, o Alvirrubro soma agora 13 pontos, mantendo-se isoladíssimo na liderança da competição. Já o Alvinegro, com 5 pontos, é o 4º colocado.

O próximo jogo do Galo pelo Alagoano, será no dia 9 de fevereiro, uma quinta-feira, contra o CSE, desta vez no Rei Pelé, onde a bola vai rolar a parir das 20 horas. Mas o time regatiano tem um confronto antes. Pela Copa do Nordeste, o CRB vai enfrentar o Náutico, no próximo sábado (4), nos Aflitos, às 17h30.

Já o Alvinegro tem confronto com o Desportivo Aliança, no dia 12 de fevereiro (domingo), no mesmo Coaracy da Mata, em Arapiraca, às 16 horas. Este jogo será pelo Alagoano. Mas o Gigante tem partida no dia 5, no Municipal, onde recebe o Murici, na estreia por outra competição estadual, a Copa Alagoas.

Fonte: Gazetaweb