CSA joga bem, bate o Vitória e lidera Grupo B da Copa do Nordeste: 3×1

Na tarde deste domingo (5), o CSA venceu o Vitória e deu uma amenizada na crise que está instaurada nos bastidores. Com uma boa atuação e o apoio do torcedor no Estádio Rei Pelé, o Azulão passou pelos baianos com o placar de 3 a 1, com gols de Pará, Robinho e Rodriguinho, em duelo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Léo Gamalho fez o único gol do Leão.

Com o resultado, o CSA segue vivo na briga pela classificação para as quartas. Beneficiado pelos resultados da rodada, o time marujo é o atual líder do Grupo B do Nordestão, com quatro pontos. Já o Rubro-Negro fica em situação delicada, já que é o penúltimo do Grupo A, com um ponto.

Vai demorar um pouco para a dupla jogar pela Copa do NE. O CSA só atua pela 3ª rodada no dia 14, recebendo o Ferroviário, às 19h30, no Rei Pelé. O Vitória joga dia 15, fora de casa, contra o Sergipe, também às 19h30.

Pelo Estadual, porém, o compromisso de ambos já é logo de cara. O Azulão entra em campo no sábado, dia 11, às 16h, contra o Cruzeiro, no mesmo Trapichão. Já nesta quarta (8), o Vitória enfrenta o Atlético de Alagoinhas, no interior.

Fonte: Gazetaweb