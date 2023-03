Equatorial leiloa imóveis em Maceió, Rio Largo, Maribondo e Arapiraca

A Equatorial Alagoas colocou à venda por meio do Edital de Leilão nº 54566, sete imóveis, todos desocupados, que ficam localizados nos municípios de Maceió, Rio Largo, Maribondo, Arapiraca, além de um imóvel que fica situado no estado do Rio Janeiro, na capital carioca. O pregão eletrônico acontece na próxima terça-feira (21), às 11h, por meio da plataforma https://www.leilaovip.com.br/leilao/210323EQUATORIAL.

O leilão será realizado pelo Leiloeiro Oficial somente na modalidade online, com transmissão em áudio e vídeo. Para participação, o interessado deverá fazer um cadastro de forma prévia no site www.leilaovip.com.br. Os bens serão vendidos um a um, para quem oferecer o maior lance, por um valor igual ou superior ao lance mínimo estipulado para cada imóvel.

O portfólio dos imóveis também está disponível no site oficial do leilão, com imagens ilustrativas. Os interessados que quiserem conhecer de perto os imóveis poderão realizar as visitas antes da realização do leilão, usando como referência o endereço que consta no edital e a foto divulgada.

Quem poderá participar? Conforme consta do edital, o interessado, sendo pessoa física, deverá fornecer ao Leiloeiro cópia de seus documentos de identificação (CPF, RG e Certidão de Nascimento e/ou Casamento) e se pessoa jurídica, cópia do contrato social ou ata de eleição de diretoria, estatuto social e cartão do CNPJ. Vale ressaltar, que menores de 18 anos somente poderão adquirir algum bem se emancipados, representados ou assistidos pelo responsável legal.

Fonte: Ascom Equatorial