Penedo recebe Fórum Regional Participativo do Plano Plurianual na quarta (3)

A Secretaria de Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) promoverá o segundo Fórum Regional Participativo do novo Plano Plurianual (PPA) do Governo de Alagoas. O evento é aberto ao público e vai ocorrer na quarta-feira (3), a partir das 9h, no auditório do Instituto Federal de Alagoas (Ifal), em Penedo.

Os fóruns regionais participativos têm o objetivo de ouvir a sociedade para a construção do PPA – principal mecanismo de planejamento governamental para os próximos quatro anos. A iniciativa é aberta à participação da comunidade escolar, profissionais da saúde, líderes comunitários, prefeitos da região, Poder Legislativo dos municípios, conselhos, sindicatos e a população, organizada ou não.

Para o secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio, Gabriel Albino, os fóruns participativos vão potencializar a aproximação do governo com os alagoanos e reforçar o compromisso com o trabalho transparente e compreensível. “Estamos percorrendo os municípios e mobilizando as equipes com a intenção de que toda sociedade alagoana se sinta protagonista no governo”, disse o gestor.

O primeiro fórum ocorreu em União dos Palmares na última quinta-feira (27), outras oito cidades-pólo serão contempladas: Penedo, Delmiro Gouveia, São Miguel dos Campos, Palmeira dos Índios, Maragogi, Maceió, Arapiraca e Santana do Ipanema. A programação completa com os dias e locais da realização dos fóruns está no site ppa.al.gov.br

PPA Online

Ainda com a finalidade de incentivar a participação popular, a Seplag conta com o auxílio da plataforma PPA Online. Nela, os alagoanos podem sugerir melhorias em áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, emprego, ciência, inovação. Para contribuir, basta acessar o endereço eletrônico ppa.al.gov.br, clicar na aba PARTI

CIPE e escrever o problema e/ou sugestão no espaço em branco. A plataforma ficará aberta até o final de junho.

Fonte: Ascom Seplag