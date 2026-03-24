Colégio particular de Maceió suspende aulas presenciais dos 9º anos após casos de H1N1

24 de março de 2026
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Arquivo g1

Uma escola particular de Maceió suspendeu as aulas presenciais das turmas do 9º ano após a confirmação de casos positivos de H1N1 entre estudantes. A informação foi divulgada na segunda-feira (23), e as aulas seguem suspensas presencialmente até a próxima quarta-feira (25). O número de alunos infectados não foi divulgado.

g1 entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para saber quantos casos foram confirmados na escola, como anda a taxa de vacinação no município e quantos casos de H1N1 foram registrados na capital alagoana em 2026.

A SMS confirmou que, após ser notificada pelo colégio, realizou os protocolos de contenção e sugeriu o afastamento imediato de alunos sintomáticos das atividades presenciais. O número de infectados não foi divulgado. Em 2025, 161 casos e 9 óbitos foram registrados. Já em 2026, até março, 31 casos foram notificados.

A secretaria orientou sobre medidas que podem ajudar no combate ao vírus, como a higienização das mãos, o uso de máscaras para sintomáticos, manter os ambientes ventilados, intensificar à limpeza dos espaços e ficar atento aos sintomas, em caso necessário buscar atendimento clínico.

Por meio de nota, o Colégio Maria Montessori, localizado no bairro de Gruta de Lourdes, informou que a medida temporária foi adotada para garantir a segurança dos alunos, das famílias e dos colaboradores (confira ao fim do texto).

A escola reforçou ainda que todos os protocolos foram adotados para conter a disseminação do vírus e que o caso está sendo acompanhado pela SMS. As outras turmas do colégio estão tendo aula normalmente.

Ao fim do período estabelecido para as aulas remotas, o cenário epidemiológico será reavaliado para verificar se é possível retornar às aulas presenciais ou não.

Nota

 

Prezando pela segurança de toda a comunidade escolar, o Colégio Maria Montessori está adotando, de forma temporária, o regime de aulas remotas para as turmas do 9º ano entre os dias 23 e 25 de março. A medida foi tomada após a confirmação de casos positivos de H1N1 entre estudantes dessas turmas.

Todos os protocolos recomendados foram adotados pela escola a fim de conter a disseminação do vírus. O caso está sendo acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (Cievs). As aulas das demais turmas seguem acontecendo normalmente.

Reforçamos que a prioridade é a segurança dos alunos, das famílias e dos colaboradores que fazem parte do Colégio Maria Montessori. Sendo assim, orientamos que as famílias fiquem atentas e, em caso de sintomas de H1N1, procurem uma unidade de saúde e comuniquem a escola.

Ao final do período estabelecido, uma reavaliação do cenário epidemiológico será realizada para definir os próximos passos e a possível retomada das aulas presenciais.

Agradecemos a compreensão e a colaboração de todos para superar este momento com cautela e responsabilidade.

Fonte: G1/AL

24 de março de 2026
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