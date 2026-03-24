Colégio particular de Maceió suspende aulas presenciais dos 9º anos após casos de H1N1

A SMS confirmou que, após ser notificada pelo colégio, realizou os protocolos de contenção e sugeriu o afastamento imediato de alunos sintomáticos das atividades presenciais. O número de infectados não foi divulgado. Em 2025, 161 casos e 9 óbitos foram registrados. Já em 2026, até março, 31 casos foram notificados.

A secretaria orientou sobre medidas que podem ajudar no combate ao vírus, como a higienização das mãos, o uso de máscaras para sintomáticos, manter os ambientes ventilados, intensificar à limpeza dos espaços e ficar atento aos sintomas, em caso necessário buscar atendimento clínico.

Por meio de nota, o Colégio Maria Montessori, localizado no bairro de Gruta de Lourdes, informou que a medida temporária foi adotada para garantir a segurança dos alunos, das famílias e dos colaboradores (confira ao fim do texto).