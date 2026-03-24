Gerente de banco é investigada por suspeita de desviar mais de R$ 500 mil de cliente em Maceió

A Polícia Civil de Alagoas cumpriu, nesta terça-feira (24), dois mandados de busca e apreensão na casa de uma gerente de banco de um banco privado, suspeita de desviar mais de R$ 500 mil de um cliente da instituição. Os mandados foram cumpridos em Maceió, na capital alagoana. Os nomes da suspeita e do banco não foram divulgados.