Colisão entre motos deixa uma morta e dois feridos na AL-115, em Lagoa da Canoa
Uma colisão entre motos deixou uma mulher morta e dois homens feridos na noite de quinta-feira (26), em um trecho da rodovia AL-115, no município de Lagoa da Canoa, no interior de Alagoas. A mulher que morreu foi identificada como Maria Eduarda da Silva.
De acordo com informações apuradas pela TV Asa Branca Alagoas, o acidente aconteceu no povoado Alexandre. Maria Eduarda estava com o marido em uma das motos no momento da colisão. A dinâmica do acidente não foi informada.
Os dois homens feridos foram encaminhados para o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca. O estado de saúde deles não foi informado.
Uma guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi até o local para controlar o tráfego de veículos. Os institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC) também foram acionados para realizar a perícia e o recolhimento do corpo.
Fonte: G1/AL