Colisão entre motos deixa uma morta e dois feridos na AL-115, em Lagoa da Canoa

Os dois homens feridos foram encaminhados para o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca. O estado de saúde deles não foi informado.

Uma guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi até o local para controlar o tráfego de veículos. Os institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC) também foram acionados para realizar a perícia e o recolhimento do corpo.