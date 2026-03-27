Edital para concurso de assessor rodoviário do DER-AL é publicado; salário é de R$ 8.4 mil

27 de março de 2026
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Reprodução/Freepik

A Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) publicou, nesta sexta-feira (26), o edital do concurso público para assessor técnico rodoviário do Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas (DER-AL). O salário é de R$ 8.458,49.

O certame disponibiliza 10 vagas imediatas e outras 10 para cadastro de reserva. Para participar do processo, os candidatos devem pagar uma taxa de R$ 150.

  • Clique aqui para conferir o edital completo a partir da página 32:

O concurso é realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e conta com provas objetiva e discursiva, além de avaliação biopsicossocial dos candidatos que alegarem deficiência.

Para concorrer à vaga, os candidatos devem ter concluído o curso superior de Engenharia Civil e estar devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Os aprovados deverão cumprir uma carga de 40 horas semanais.

Cronograma

  • Data final para o pagamento da taxa de inscrição – 18/5/2026
  • Divulgação do edital que informará a consulta aos locais de provas – 22/6/2026
  • Aplicação das provas objetivas e da prova discursiva – 5/7/2026
  • Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas – 15/7/2026
  • Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva – 12/8/2026

 

Fonte: G1/AL

27 de março de 2026
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