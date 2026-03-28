Bebê morre após se afogar em piscina de residência em Maragogi

28 de março de 2026
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Divulgação/Assessoria DEA

Um bebê morreu após se afogar em uma piscina na manhã deste sábado (28), em Maragogi, no Litoral Norte de Alagoas. O caso aconteceu na região de Peroba, no Centro do município.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma Unidade de Suporte Básico (USB) foi acionada para atender a vítima, e o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL) também foi mobilizado.

Segundo as informações iniciais, quando as equipes chegaram ao local, a criança já havia sido retirada da piscina e estava recebendo reanimação cardiopulmonar (RCP), realizada por familiares.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima, com as manobras sendo realizadas durante todo o trajeto, mas, ao chegar à unidade, o óbito foi constatado pela equipe médica.

O Departamento Estadual de Aviação (DEA) chegou a ser acionado para dar apoio à ocorrência, mas não houve atuação, já que a criança morreu antes da necessidade de transferência.

As circunstâncias do afogamento não foram informadas.

Fonte: G1/AL

28 de março de 2026
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