Cantor alagoano Sandro Becker é preso em Caruaru por dívida de R$ 200 mil de pensão
O cantor alagoano Emanuel do Vale Trindade, conhecido pelo nome artístico Sandro Becker, de 71 anos, foi preso na sexta-feira (27) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, havia um mandado de prisão em aberto contra o artista por dívidas de pensão alimentícia no valor de R$ 200 mil.
Em nota, a Polícia Militar informou que prestou apoio a um oficial de justiça no cumprimento do mandado judicial. O artista estava em Caruaru para participar de um evento, quando foi localizado em um hotel e conduzido à delegacia de plantão.
Ao g1, a Polícia Civil informou que, após a realização dos procedimentos cabíveis, o cantor ficou à disposição da Justiça,
Sandro Becker fez sucesso nos anos 80 com músicas de letras com duplo sentido, como “A Velha Debaixo da Cama”, “O Gato Tico” e “Julieta”. Em 1986, o artista também fez participou no programa Cassino do Chacrinha, na TV Globo.
Nas redes sociais, amigos do cantor publicaram uma nota de esclarecimento no perfil oficial de Sandro Becker. Segundo o texto, o artista havia feito um acordo com a ex-esposa, entregando uma casa como forma de pagamento da dívida. O imóvel, segundo a nota, seria avaliado hoje em mais de R$ 1 milhão atualmente.
“Entretanto, a Justiça aplicou o valor menor, desconsiderando o valor de mercado, e Sandro Becker ficou, pelo cálculo da Justiça, devendo 200 mil reais”, diz trecho da publicação.
Fonte: G1/AL