Cantor alagoano Sandro Becker é preso em Caruaru por dívida de R$ 200 mil de pensão

Nas redes sociais, amigos do cantor publicaram uma nota de esclarecimento no perfil oficial de Sandro Becker. Segundo o texto, o artista havia feito um acordo com a ex-esposa, entregando uma casa como forma de pagamento da dívida. O imóvel, segundo a nota, seria avaliado hoje em mais de R$ 1 milhão atualmente.

“Entretanto, a Justiça aplicou o valor menor, desconsiderando o valor de mercado, e Sandro Becker ficou, pelo cálculo da Justiça, devendo 200 mil reais”, diz trecho da publicação.