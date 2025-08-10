Mulher é presa por perseguir e agredir ex-namorado em Arapiraca

Uma mulher foi detida nesse sábado (9) após descumprir medida protetiva e agredir o ex-companheiro, além de tentar atear fogo à própria casa, em Arapiraca. A suspeita, que já possui histórico de internações psiquiátricas, resistiu à ação dos policiais e afirmou que só sairia da residência “morta”.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 13h, uma equipe foi acionada via Copom para atender a denúncia de agressão no Sítio Mato da Umbelina, no bairro Guaribas. No local, a vítima relatou estar sendo perseguido pela ex-companheira, contra a qual possui medida protetiva de urgência.

Ele afirmou que, no mesmo dia, a suspeita o procurou e desferiu diversos arranhões, causando escoriações no abdômen e no tórax. O homem disse ainda que teme por sua vida, relatando episódios anteriores em que a suspeita teria o perseguido no trabalho e tentado feri-lo com uma faca.

O irmão da suspeita informou que ela já foi internada em clínicas psiquiátricas quatro vezes. Ao chegar ao endereço dela, no bairro Primavera, os policiais foram recebidos com gritos e presenciaram a mulher quebrando objetos e arremessando pratos, copos e panelas pelo telhado. Em tom de ameaça, ela declarou que “só sairia da residência morta”.

Durante as negociações, foi percebida fumaça saindo pelo telhado. A suspeita havia ateado fogo dentro do imóvel. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, mas, antes da chegada das equipes, os policiais, com apoio de vizinhos, utilizaram baldes de água para conter parcialmente as chamas, permitindo o acesso ao interior da casa e o resgate da mulher, que teve a vida preservada.

Após atendimento médico na UPA, a suspeita foi encaminhada à Central de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e perseguição. Ela permanece detida.

A vítima foi conduzida ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito, medida necessária para comprovação das lesões e garantir sua integridade física.

