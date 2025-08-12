Criança de dois anos morre de meningite em Maceió; esta é a 8ª morte no estado em 2025

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informou nesta terça-feira (12) que uma menina de dois anos morreu vítima de meningite. Esta é a 8ª morte confirmada em Alagoas em 2025.

Ao todo, 12 casos e quatro óbitos foram registrados pela bactéria meningococo. Já pela bactéria pneumococo, sete casos e quatro óbitos foram registrados.

De acordo com a Sesau, a vítima, identificada apenas como A.V.Q, já chegou sem vida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaraguá, em Maceió, no último sábado (9).

A criança foi vítima da bactéria pneumococo, que pode causar a meningite. A doença consiste na inflamação das meninges, uma membrana que protege o cérebro e todo o sistema nervoso central.

Após a morte da menina, um exame foi realizado e liberado no domingo (10). A Sesau reforçou a necessidade de que os pais mantenham atualizado o Cartão de Vacinação dos seus filhos para evitar a doença.

O que causa a doença?

A doença pode ser causada por bactérias, vírus, fungos e parasitas, segundo o Ministério da Saúde.

Segundo a pasta, as meningites virais e bacterianas são as mais importantes para a saúde pública, devido a magnitude de sua ocorrência e o potencial de produzir surtos.

O ministério ressalta ainda que a ocorrência das meningites bacterianas é mais comum no outono-inverno e das virais na primavera-verão. O sexo masculino também é o mais acometido pela doença.

Quais são as formas de prevenção?

Existem imunizantes no sistema público de saúde que protegem contra a doença. As vacinas disponíveis no calendário de vacinação do Programa Nacional de Imunização são:

Vacina meningocócica (conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C.

Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada): protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite.

Pentavalente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae sorotipo B, como meningite, e também contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B.

Fonte: G1/AL