Copa Integra Penedo 2025 terá final transmitida ao vivo no Youtube da Prefeitura

A Prefeitura de Penedo vai levar para dentro da casa dos penedenses a grande final da Copa Integra Penedo 2025, com transmissão ao vivo pelas plataformas oficiais do município. O jogo decisivo será exibido pelo canal no Youtube da Prefeitura de Penedo e também pela Rádio Penedo FM (97.3 FM), garantindo acesso gratuito e de qualidade à população que acompanha e valoriza o esporte local.

O evento acontece no dia 31 de agosto de 2025, às 15h, no tradicional Estádio Dr. Alfredo Leahy, palco de grandes jogos que marcam a história do futebol penedense. A final encerra uma competição que reuniu 23 equipes, divididas em 6 grupos, representando as diversas comunidades da cidade, tanto da zona urbana quanto da zona rural.

“Transmitir a final ao vivo é uma grande oportunidade pra gente mostrar os talentos que temos aqui. É uma forma de valorizar o esporte, apoiar nossos atletas e permitir que familiares, amigos e torcedores que estão longe de Penedo também possam acompanhar tudo, como se estivessem no estádio.”, afirmou o prefeito Ronaldo Lopes.

Organizada pela Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Esportes, e com apoio do Ministério do Esporte e do Governo Federal, a Copa Integra Penedo 2025 fortalece o compromisso da gestão com a inclusão social por meio do esporte e com a valorização dos atletas locais.

A transmissão contará com uma equipe experiente, formada por Messias Santos (o Vulcão do Brasil) na narração, Robson Lessa nos comentários e Daniel Almeida na reportagem de campo, levando emoção e informação ao público com profissionalismo e paixão pelo esporte.

Fonte: SECOM/PMP