Homem que vendia CNH falsa por até R$ 5 mil é preso em Maceió

Um homem de 50 anos foi preso suspeito de vender Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa por até R$ 5 mil. A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão por estelionato e organização criminosa no bairro do Feitosa, em Maceió, nesta quarta-feira (13).

Segundo a Polícia Civil, o homem cobrava entre R$ 2 mil e R$ 5 mil para facilitar a obtenção do suposto documento, mas após receber o dinheiro, entregava uma CNH falsa ou sumia com a quantia.

Atualmente, a média para a retirada da CNH pode chegar na média de R$ 3.000, com inclusão de taxas para aulas de autoescola, o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), exames médicos e psicotécnicos.

Após o mandado de prisão preventiva foi cumprido, o homem foi apresentado pela justiça e interrogado. A polícia continua as investigações para identificar os outros integrantes da organização que fazia parte do esquema criminoso.

Segundo informações, essa não é a primeira vez que ele é investigado por crimes semelhantes.

Fonte: G1/AL