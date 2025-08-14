Homem que vendia CNH falsa por até R$ 5 mil é preso em Maceió

14 de agosto de 2025
Um homem de 50 anos foi preso suspeito de vender Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa por até R$ 5 mil. A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão por estelionato e organização criminosa no bairro do Feitosa, em Maceió, nesta quarta-feira (13).

 

Segundo a Polícia Civil, o homem cobrava entre R$ 2 mil e R$ 5 mil para facilitar a obtenção do suposto documento, mas após receber o dinheiro, entregava uma CNH falsa ou sumia com a quantia.

 

Atualmente, a média para a retirada da CNH pode chegar na média de R$ 3.000, com inclusão de taxas para aulas de autoescola, o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), exames médicos e psicotécnicos.

 

Após o mandado de prisão preventiva foi cumprido, o homem foi apresentado pela justiça e interrogado. A polícia continua as investigações para identificar os outros integrantes da organização que fazia parte do esquema criminoso.

 

Segundo informações, essa não é a primeira vez que ele é investigado por crimes semelhantes.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

14 de agosto de 2025
